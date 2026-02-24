OD BLAMA POBEGLA GLAVOM BEZ OBZIRA! Prikazan ljubavni klip Matore i Anite, Jovana prekrila oči, Anita napustila crni sto! (VIDEO)

Sada ju je sramota!
Voditeljka Ana Radulović vratila se u Belu kuću i najavila nastavak "ljubavnih klipova", a prvi snimak bio je onaj u kom su glavne akterke Anita Stanojlović i Jovana Tomić Matora.
Čim je videla o čemu se radi Anita je pobegla u pušionicu: "Ne želim ovo da gledam". Ni Matoroj nije bilo prijatno dok je ovo gledala, a njenoj novoj devojci Dragani Stojančević sigurno je bilo još gore.
Tokom klipa učesnici su imali prilike da vide i njihove snimke sa svadbe, a Anita je sve vreme bila bleda od blama.
