OD BLAMA POBEGLA GLAVOM BEZ OBZIRA! Prikazan ljubavni klip Matore i Anite, Jovana prekrila oči, Anita napustila crni sto! (VIDEO)

Sada ju je sramota!

Voditeljka Ana Radulović vratila se u Belu kuću i najavila nastavak "ljubavnih klipova", a prvi snimak bio je onaj u kom su glavne akterke Anita Stanojlović i Jovana Tomić Matora.

Čim je videla o čemu se radi Anita je pobegla u pušionicu: "Ne želim ovo da gledam". Ni Matoroj nije bilo prijatno dok je ovo gledala, a njenoj novoj devojci Dragani Stojančević sigurno je bilo još gore.

Tokom klipa učesnici su imali prilike da vide i njihove snimke sa svadbe, a Anita je sve vreme bila bleda od blama.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

