PLJUŠTE KAZNE: Veliki šef hitno reagovao, ovakvo ponašanje se ne toleriše

Udareni po džepu!
Nije retkost da se u Beloj kući krše određena pravila, a ovog puta Veliki šef oštro je reagovao i odlučio da kazni pojedine učesnike jer nisu poštovali osnovno pravilo u Eliti.
Luka Vujović i Anita Stanojlović danas su napustili emisiju "Gledanje ljubavnih snimaka" tokom snimka na kojem je prikazana ljubavna priča Anite i Jovane Tomić Matore, jer nisu hteli da gledaju snimak i da ga komentarišu. Kako su napustili emisiju, Veliki šef je hitno reagovao i kaznio ih novčano zbog kršenja pravila Elite.
Autor: pink.rs