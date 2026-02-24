AKTUELNO

PLJUŠTE KAZNE: Veliki šef hitno reagovao, ovakvo ponašanje se ne toleriše

Izvor: pink,rs, Foto: Pink.rs ||

Udareni po džepu!

Nije retkost da se u Beloj kući krše određena pravila, a ovog puta Veliki šef oštro je reagovao i odlučio da kazni pojedine učesnike jer nisu poštovali osnovno pravilo u Eliti.

Foto: TV Pink Printscreen

Luka Vujović i Anita Stanojlović danas su napustili emisiju "Gledanje ljubavnih snimaka" tokom snimka na kojem je prikazana ljubavna priča Anite i Jovane Tomić Matore, jer nisu hteli da gledaju snimak i da ga komentarišu. Kako su napustili emisiju, Veliki šef je hitno reagovao i kaznio ih novčano zbog kršenja pravila Elite.

Autor: pink.rs

