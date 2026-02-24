LJUBAVNI KLIP ANELI I ASMINA NAPRAVIO HAOS! Ahmićka priznala emocije, Maja POVILENELA, Durdžić je O'LADIO: Stoko ljubomorna plastična! (VIDEO)

Ovo ih je sve poremetilo.

Sledeći ljubavni klip bio je snimak svih odnosa Aneli Ahmić i Asmina Durdžića, bilo je tu svađe, rasprave, zadirkivanja, ali i momenata punih nežnosti i ljubavi.

- Pitao sam da li je tad bila verena. Ovo su scene iz serija. Ona bi se pomirila sa Asminom, a ni on nije ravnodušan prema njoj. Hajde sad ti objasni koga ona voli - rekao je Janjuš.

- Ne znam šta da kažem, ona najbolje zna, kad malo vratimo film, ušla je luda, polomljena, zaletala se i pogubila se, ali sad kad vidiš ovo, deluje mi ovo najvernije, šta god oni pričali, način na koji oni pričaju, kako se smeju. Luka je bio na sto metara od njih. Generalno možda je Mića i u pravu da će da izađu ruku pod ruku. Bilo je svega, u ljubavi se razna g*vna pojedu, deluju obostrane emocije - rekla je Kačavenda.

- Ovo više ne treba da se dešava, ako se desi ovako nešto u hotelu, ono što su izrekli je isključivo zbog porodica, zato što su porodice u sukobu, da nisu želeli da pričaju, već da bi se dodvorili svojima, ili da bi zadovoljili roditelje. Mislim da bi se pomirili, ne ljubavno, ali ovako, Asmin lepo kaže da prestane Sita da ga blati. Jedino sud može da im reši problem, a što se tiče ljubavnog dela, to ne treba da budu u vezi. Ali na Maji se vidi, ona je toliko ljubomorna, kao svezana mečka, krenula da se trese, ljubomorna žena - rekao je Dača.

- Kad ih vidiš ovako u ovom klipu, ne treba im sud - rekao je Janjuš.

- Slažem se, ja sam pokazala veliko interesovanje preko Asminu, baš sam obletala oko njega, jako se loše osećam, ali to ne znači da ne podržavam njihovu ljubav, nisam ironična, njih dvoje ne treba da se svađaju, da ih porodice savetuju, oni treba da budu zajedno, podsetili su me na Marka i Divnu Dnk, oni mogu da budu zajedno i nakon problema, i oni treba da daju šansu, pokazali su kako se cene i vole, treba da ih podržimo - rekla je Maja.

- Šokantno je da se ljube za šest piva, čudno mi je, oni se optužuju, traže dnk analize, katastrofa stvari su izgovarali, ovo im je kanal, osramotili su se. Maja mi ovde nije fokus, sram ih stid i bilo, ja sad mislim na Staniju, proživela je pakao zbog Asmina, a na kraju njih dvoje ispadoše najgori - rekao je Uroš.

- Dobila je malopre klip za k*rtone, ti i Filip ste za to - rekao je Asmin Maji.

- Dobićeš tužbu, Taki tuži. Širi noge u hotel - vikala je Maja.

- Ti nećeš ni imati dete neće niko da ti ga napravi - rekla je Aneli.

- Nema svrhe da se zbog mene svađaju. Ovaj klip je prelep, ali ja sam muškarac koji ne prašta, ne praštam to što je pričala za mene, ja sam terao inat, ona je meni draga, ne želim joj loše, biću tu za nju, imaće sve od mene. Mene ne zanima niko, da želim sa njom da se pomirim, bio bih sa njom bez obzira na porodicu. Ja sam terao inat Luki, prijalo mi je, ali nemam emocija prema njoj, ni prema bilo kojoj ženi. Samo sam želeo da vidim kad i kako želim svoje dete. Ja kad god dobijem informaciju da me bilo ko dira, ja ću da odgovorim, ja sam takav čovek, da je Aneli normalna rekla bi Sita nemoj da ga diraš više - rekao je Asmin.

- Nismo trebali sebi da dozvolimo, j*bi ga, desilo se. Prijalo mi je sve tada, malo su se sad neki prepali. Nismo sebi trebali dozvoliti neke stvari. Izolacija je bila iskrena. Ne čudim se što je to bilo najgledanije, da sam ja bila kući, i da gledam neki par, jako bi me zanimalo. Ja sam obećala da ću dokazati da je Maja zaljubljena - rekla je Aneli.

- Stoko pijana, hoćeš malo onog viskija, specijalnog, stoko ljubomorna plastična - rekao je Asmin Maji.

