SRCE NA MESTU: Sofija i Terza ponosni jer je njihova ljubav uspela da prebrodi sve prepreke i pronađe svoj put! (VIDEO)

Srećni i zadovoljni!

Učesnici Elite imali su priliku da se prisete ljubavnih početaka Sofije Janićijević i Borislava Terzića Terze. Nakon završenog video-snimka, voditeljka Ana Radulović dala je reč Terzi.

- Lep je ovo snimak, sve je ovo lepo i lepe su uspomene sa njom - kazao je Terza.

- Pokušavali smo na sve načine da pronađemo način da budemo zajedno, u tome smo uspeli. Ovo je iskrena ljubav, uspeli smo da prebrodimo sve i da pronađemo rešenje. Danas nam je mesečnica, eto - kazala je Sofija.

Autor: S.Z.