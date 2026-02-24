Prvo oglašavanje Tamare Radoman nakon što je Anita odjavila pred svima: Evo šta je imala da kaže za Pink.rs

Prava drama nastala je sinoć tokom "Pretresa nedelje", kada je Anita Stanojlović javno odjavila svoju drugaricu i PR menadžerku Tamaru Radoman, što je šokiralo sve, a ekipa portala Pink.rs pozvala je Tamaru kako bi čuli njen komentar na ovu novonastalu situaciju.

Anita je, naime, tokom "Pretresa nedelje" čula kako, kako je istakao Milan Milošević, navija za njenu vezu sa Anđelom Rankovićem, tačnije, da je rekla voditelju kako su ona i Anđelo najlepši par i kako bi trebalo Stanojlovićeva da gleda ljubavni klip i da nauči šta je ljubav.

Izrevoltirana onim što je čula, s obzirom na to da je u ljubavnom odnosu sa Lukom Vujovićem, Anita je ustala i pred celim crnim stolom i milionima gledalaca, odjavila svoju prijateljicu i PR menadžerku Tamaru Radoman.

- Samo da se obratim Tamari, od ovog trenutka nemoj da me braniš, nemoj ništa da kačiš i neću da se remeti naša veza. Ja ne verujem ni u jednu informaciju - dodala je Anita.

Sada, ekipa našeg portala stupila je u kontakt sa Tamarom, koja ne krije da primećuje promene u Anitinom ponašanju tokom učešća.

- Anita se već neko vreme ponaša prilično neobično, u sukobu je sa mnogima i upustila se u ozbiljne teorije zavere. Neću joj zameriti niti uzeti za zlo ovu ishitrenu izjavu. Najvažnije mi je da iz svega izadje psihički i fizički zdrava i dobro sve ostalo mi je manje bitno. Do kraja ima još mnogo toga, zato joj želim snagu da izdrži sve što je u narednom periodu očekuje - rekla je Tamara u izjavi za Pink.rs.

Autor: Nikola Žugić