Strpaćemo ga iza rešetaka, i to POD HITNO: Teodorina mama očajna, unakazila zeta za Pink.rs: Podnosim tužbu i protiv njegovog oca, onog seoskog đilkoša i klošara!

Jedna od glavnih tema domaćih medija, a i u "Eliti 9", jeste odnos Nenada Macanovića Bebice i Teodore Delić, s obzirom na to da je ona, u okviru ovonedeljnog zadatka u rijalitiju, vezana "sudbinskim lisicama" sa Filipom Đukićem, s momkom kojim je bila u odnosu kada je raskinula veridbu sa Macanovićem.

No, kako Bebica pravi svakodnevno haos Teodori i nakon sinoćnjeg skandala kada je podivljao jer je Teodora rekla da jedva čeka da ode u porodični dom u Gornjem Milanovcu, mi smo pozvali Slavicu Delić, koja nije štedela reči na račun zeta!

Slavica je, naime, na samom početku razgovora otkrila da je rešila da Bebicu, Teodorinog dečka, strpa u, kako kaže, bolničku zatvorenu ustanovu.

- Ma gledala sam, haos, previše je bolestan... On je jako bolestan, retardiran, mentalno oboleo, ličnost je podvojena, umobolan je i pod hitno ćemo da strpati iza rešetaka i to u neku bolničku zatvorenu ustanovu, to planiram i to sam rešila. Ovu torturu koju ona trpi, to je nemoguće. Zahvalna sam ovoj kući koja je štiti, ko zna šta bi s njom bilo napolju. Naravno da poštuje njegovu decu, ona ih je čuvala i igrala se sa njima, sve vreme je bila sa decom, a mogla je kao devojka sa 23 godine da izlazi, da se šeta. Ona to nije radila čitavih tri godine, sve vreme je tu decu čuvala i gajila, da bi onaj njegov matori klošar otac rekao kako je jedva čekala da pobegne iz rodnog kraja... - govorila je Slavica u dahu, te je dodala:

Podneću tužbu protiv onog njegovog oca, seoskog đilkoša i ove psihopate. To je linč nad njom, pokazivala mi je modrice, čupao je za kosu, meni sve Filipovi i Teodorini fanovi šalju. Njenom ocu ne smem da kažem neke momente, on je čovek u ozbiljnim godinama. Ima još dosta mesta u svesci, skoro 400 stranica sam napisala, to ću da dam advokatu kada bude pisao tužbu, da ima crno na belo.

Kada je reč o tome da skoro pa svi ukućani u "Eliti 9" pri komentarisanju odnosa Teodore i Filipa Đukića ističu kako vide čistu emociju, ali da je Bebica tu prepreka, dok u slučaju komentarisanja bilo kog drugog odnosa su veoma podeljeni, Slavica ističe da Macanovića vidi kao crni oblak koji se nadvio nad Filipom i njenom ćerkom.

- Jeste, on se nadvio kao crni oblak nad Teodorom i Filipom. Teodora i Filip, to će verovatno ostati kada izađu iz rijalitija, inače od ovoga ne može ništa da se dešava. Muka joj je od Macanovića, ona bi ga otkačila odmah da je napolju, ona će kod nas da dođe. Na silu je prekinuto, neće Filip da gubi honorare...Vidim da je ona sa njim spontana, nasmejana, ona je jako duhovita, ali ne vredi kada joj ovaj brani, ne da joj da se smeje. Ucenjuje je, priča joj kako je bolestan, a ona je empatična i sve vreme joj nabija osećaj krivice. Beda, jad, čemer... - zaključila je Slavica za Pink.rs.

Autor: Nikola Žugić