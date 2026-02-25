Iz braka sam izašla kao gola gusenica: Goca Tržan prvi put o Leninom polubratu Željku Kuliću i Ivanu Marinkoviću kao ocu: Ona ima skoro 19 godina, nije je video...

Odnos Ivana Marinkovića sa bivšom suprugom, našom poznatom pevačicom, Gocom Tržan, godinama unazad intrigira javnost, s obzirom na to da sa njom ima ćerku Lenu Marinković, koja danas ima 19 godina, a koju, kako je istakla Goca, nije video punih deset godina!

Goca Tržan, naša pevačica, je gostovala u jednom podkastu, gde se, pored svih aktuelnih tema u medijima i svog života i početaka na estradi, osvrnula i na odnos sa Ivanom Marinkovićem, aktuelnim učesnikom "Elite 9", sa kojim je u braku dobila ćerku Lenu Marinković.

Kako je istakla na pitanje voditelja, ne stidi se Ivana, već ga smatra pravim izborom u tom trenutku, s obzirom da je sa njim dobila ćerku.

- Ne, zašto bih ga se stidela? U tom trenutku, to je bio moj izbor i u tom trenutku je bio pravi za mene jer se iz toga desika Lena - priznala je Goca, a onda je na pitanje Bokija 13 da li zna da je napravio dete Miljani Kulić, kao i da Lena ima polubrata Željka, pevačica je priznala:

To znam. Da...Lena ima skoro 19 godina. Ivan Marinković nije video svoje dete 10 godina. Zato što je deset godina u rijalitiju. Znam samo da sam strogo naredila svojim roditeljima i svima kod kojih je Lena išla da ne puštaju to na televiziji zato što nisam želela da ga ona vidi u tom izdanju.

Na pitanje da li je znala da ima problem sa alkoholom, pevačica je klimnula glavom, pa rekla:

- I ne samo sa alkoholom. Čak sam dobila od nje i kritiku: 'A zašto mi ovo nisi rekla?'. Onda je on jednom izašao na nekih dva meseca i posle mesec dana joj je poslao poruku. Nije ni zvao. 'Što me sada zoveš? Nisi bio tu dve godine', a on ovako napiše: 'Nije mama dala da se vidimo.' Ja sam izašla iz braka gola kao gusenica, sa sve kreditom za stan - priznala je Goca i dodala:

E, da ti kažem... Imam dete... Hvala mu onoliko! Razumeš. Moja ćerka je jedno nestvarno biće. Jedna ekstremno inteligentna, nežna, divna osoba. Lepo je vaspitana, socijalno inteligentna, ja je obožavam. Zahvalna sam na svemu što se desilo.

"Bio sam veliki Gocin fan, prve odnose smo imali u Domu sindikata"

Podsetimo, Ivan je nedavno u izjavi za medije govorio o upoznavanju sa Gocom i njihovom odnosu, ne krijući da je bio pevačicin fan.

- Iskreno, bio sam veliki Gocin fan, jedva sam čekao da je upoznam! Počeo sam da radim kao konobar u jednom kafiću u Beogradu 2005. godine, a uporedo sam prodavao firmiranu garderobu u butiku, gde mi se ostvarila velika želja! Goca je jednog dana došla tu i tad smo se prvi put videli. Onda je često svraćala i kupovala stvari od mene. Poverila se našoj zajedničkoj drugarici da joj se dopadam i tražila joj moj broj telefona...Nisam ni sanjao da ću uspeti da je smuvam, a kamoli da se oženim njom. Prve intimne odnose smo imali u Domu sindikata, ali ne bih otkrivao tačno u kom delu dvorane i kako je sve izgledalo - pričao je Ivan, te je nastavio:

- Ubrzo posle venčanja, u aprilu 2007. Goca se porodila i dobili smo ćerku Lenu. To su bile godine kada smo se mnogo voleli. Priznajem, imali smo dosta trzavica i padova u braku, ali i mnogo lepih momenata, koje ću pamtiti ceo život. U jednom momentu počeo sam da se ponašam kao detektiv. Pratio sam je i nahvatao je sa drugim muškarcem na delu! Pokušao sam da pređem preko toga, ali nisam uspeo... Zbog toga smo se i razveli. Zanimljivo je da je ona prva podnela zahtev za razvod iako sam je ja uhvatio u neverstvu. Priznajem da mi nije bilo lako zbog našeg rastanka. Porodice su pokušale da nas pomire, ali bezuspešno - ispričao je Ivan Marinković prošle godine.

Autor: Nikola Žugić