Lepo se folira i glumi: Mama Džehva ne štedi Anđela Rankovića, napljuvala ga kao nikada

Dešavanja u rijalitiju "Elita 9" intrigiraju javnost svakodnevno, te mnoge svađe pune novinska stupca, a sada je Mama Džehva za medije progovorila o odnosu sa bivšim zetom Anđelom Rankovićem, s kojim je u sedmoj sezoni našeg rijalitija imala žestok okršaj u kući, ali je i pored toga, prokomentarisala najaktuelnije teme i odnose!

Gordana Džehverović, poznatija u narodu kao Mama Džehva, mentorka imanja u Šimanovcima, svake nedelje posećuje učesnike "Elite", gde ide u kontrolu njihove higijene, ali i higijene kuće. Kako su joj na svakom koraku, na Slaninijadi u rodnom Kačarevu, prilazili ljude kako bi napravili fotografiju, Goca ističe da joj nude "Dubai kobasicu", za Maju Marinković.

- Videli ste kako me ljudi zaustavljaju i prenose pozdrave, a ovde je dosta mojih ljudi iz Kačareva, ali ima i ljudi iz drugih mesta. Ovde nam nude "Dubai kobasicu", to je jedna za Maju Marinković, samo da bude ova podugačka. Bitno je da li je ženska ili muška svinja, ali neću da budem dalje bezobrazna. Ima ovde svega – pričala je u hodu mama Džehva dok je razgledala tezge, a onda je smo u obližnjem kafiću sa njom porazgovarali o situaciji u Beloj kući:

Duša me boli kada vidim kakva je situacija, dosta je i prljavo. Nisam ja previše pedantna, nego samo neke norme treba da postoje. Tamo sede njih tri, a smeće do vrha preliva, dok one samo gledaju i ništa ih ne nervira. Trka je koja je veća prljavuša i aljkavuša, više muškarci vole da čiste nego žene.

Na samom početku osvrnula se na Boru Santanu i Filipa Đukića koji svake godine dolaze kod nje dok traje “Slaninijada“.

- Ne znam šta se dešava sa Borom, verovatno je dosta uticao razvod od Milice, jer znam jedne godine neposredno pred “Slaninijadu“ bilo mu je teško i plakao je. Pogubio se i sa gej dečacima nema loše namere, ali uvek ispadne nešto drugo – iskrena je bila ona, a onda se osvrnula i na ostale rijaliti učesnike:

Asmin sada ima pravo glasa i ušao je unutra da ispriča sve, samo mi se ne sviđa što dete zloupotrebljavaju, a imaju mnogo lepih zajedničkih klipova. Aneli kao da je ušla naoštrena kako će Luku da kanali, ali svi su dobri igrači i Asmin me je oduševio, ušao je baš spreman i oni su fanatici i gledali su rijaliti. Najveći problem što svi od njih misle da će sve kasnije izbrisati gumicom, a sve ostaje. Stanija fali u “Eliti“, ali mislim da neće ući, pročitala je situaciju da od te ljubavi nema ništa i da je iskorišćena u toj priči. To njoj ne treba i pustila je Asmina da ide svojim putem, a on puca na Maju, a ni od toga neće biti ništa. Moram da istaknem, da je Terza jako vredan, ne libi se bilo šta da uradi i nije pokvaren u duši, a ni lenj. Sofija se prišljamčila i može da bude lenja. Nije lepo to što se desilo, ali dešava se. Treba da mu se pruži šansa kao ocu, ali Milica je povređena i razumem je, jer nije bilo lepo da to sve bude tako, a bilo je javno.

"Anđelo se lepo folirao"

O njenom odnosu sa Anđelom Ranković dosta se pričalo upravo zbog žestokih komentara dok je bio u romansi sa njenom ćerkom, Teodorom.

- Što se tiče Anđela, Teodora ima dve definicije kroz koje me vodi, a jedna je “ne pada sneg da pokrije breg, nego da svaka zverka pokaže svoj trag“. Zapečatio je ove godine i pokazao ko je Anđelo Ranković, inače on se lepo folira i glumi, ali ove godine se razotkrio. On je tamo rekao Teodori “nauči me da volim“ i svako treba da zna da voli, ali to ne može da se nauči, jer čovek to nosi u sebi. Nije uspela to da ga nauči i on ne zna da voli i to je njegov veliki hendikep - iskrena je bila ona.

