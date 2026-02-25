AKTUELNO

Domaći

Isplivao snimak Aneli Ahmić od pre 30 godina! Danas je rijaliti zvezda i skandal majstor, a pogledajte kakva je nekada bila (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić,. HRT TV Printscreen ||

O privatnom životu, brojnim skandalima i turbulencijama, kao i ljubavnim nedaćama učesnice "Elite" Aneli Ahmić godinama unazad bruji regionalna javnost, a u centru pažnje bila je i tokom ranog detinjstva, o čemu svedoči snimak koji ovih dana kruži mrežama.

Aneli je, naime, kao mala nastupila na pevačkom zboru Mali raspjevani Dubrovnik, davne 1996. godine, kada je izgledala znatno drugačije.

- Išla sam na Mali raspevani Dubrovnik, tamo sam pevala. U pitanju je Zbor, pevala sam, mama me je vodila. Imala sam šest godina, mama mi je zalepila tetovažu preko cele ruke! Imala sam svoju solo pesmu, kao dete sam išla na zbor - prisetila se Aneli prošle godine u "Eliti", a kako je zvučala i izgledala tada pogledajte u nastavku:

Ratuje s bivšim mužem u "Eliti"

Aneli, inače, u aktuelnoj sezoni "Elite" gotovo svakodnevno ratuje s Asminom Durdžićem, bivšim mužem. Juče, nakon što im je pušten njihov ljubavni snimak, nije krila emocije.

Foto: Pink.rs

- Nismo trebali sebi da dozvolimo, j*bi ga, desilo se. Prijalo mi je sve tada, malo su se sad neki prepali. Nismo sebi trebali dozvoliti neke stvari. Izolacija je bila iskrena. Ne čudim se što je to bilo najgledanije, da sam ja bila kući, i da gledam neki par, jako bi me zanimalo. Ja sam obećala da ću dokazati da je Maja zaljubljena - rekla je Aneli.

Autor: D. T.

#ANELI AHMIĆ

#ELITA

POVEZANE VESTI

Domaći

Koliko se promenila?! Pogledajte hit snimak Aneli Ahmić iz 1996. godine, ovako je izgledala i pevala u Dubrovniku sa svega šest godina (VIDEO)

Domaći

REŠETANJE DOKAZIMA: Marko Đedović raskrinkao aferu 'KOFER', pokazao dokaze da je Aneli bila umešana u krivično delo, pa priložio njenu OPTUŽNICU! Rask

Domaći

Muk u studiju! Aneli Ahmić priznala da li je bila privođena, evo gde ju je vodila policija (VIDEO)

Domaći

Žana se ne zaustavlja! Nastavila sa raskrinkavanjem odnosa Bobanca i Vanje Živić: Njihovi zagrljaji od pre tri godine su potvrda da ja NIKAD NE LAŽEM

Domaći

Anita otvorila dušu: Brak sa Matorom joj je najveća greška, a evo šta kaže o Matei Car

Domaći

BOLESNA EMOCIJA JE OSTALA U NJIMA! Zola bez ustezanja o Aneli i Asminu: Za neke stvari joj skidam kapu (VIDEO)