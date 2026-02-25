Isplivao snimak Aneli Ahmić od pre 30 godina! Danas je rijaliti zvezda i skandal majstor, a pogledajte kakva je nekada bila (VIDEO)

O privatnom životu, brojnim skandalima i turbulencijama, kao i ljubavnim nedaćama učesnice "Elite" Aneli Ahmić godinama unazad bruji regionalna javnost, a u centru pažnje bila je i tokom ranog detinjstva, o čemu svedoči snimak koji ovih dana kruži mrežama.

Aneli je, naime, kao mala nastupila na pevačkom zboru Mali raspjevani Dubrovnik, davne 1996. godine, kada je izgledala znatno drugačije.

- Išla sam na Mali raspevani Dubrovnik, tamo sam pevala. U pitanju je Zbor, pevala sam, mama me je vodila. Imala sam šest godina, mama mi je zalepila tetovažu preko cele ruke! Imala sam svoju solo pesmu, kao dete sam išla na zbor - prisetila se Aneli prošle godine u "Eliti", a kako je zvučala i izgledala tada pogledajte u nastavku:

Ratuje s bivšim mužem u "Eliti"

Aneli, inače, u aktuelnoj sezoni "Elite" gotovo svakodnevno ratuje s Asminom Durdžićem, bivšim mužem. Juče, nakon što im je pušten njihov ljubavni snimak, nije krila emocije.

- Nismo trebali sebi da dozvolimo, j*bi ga, desilo se. Prijalo mi je sve tada, malo su se sad neki prepali. Nismo sebi trebali dozvoliti neke stvari. Izolacija je bila iskrena. Ne čudim se što je to bilo najgledanije, da sam ja bila kući, i da gledam neki par, jako bi me zanimalo. Ja sam obećala da ću dokazati da je Maja zaljubljena - rekla je Aneli.

Autor: D. T.