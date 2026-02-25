Četiri poze, plus oralni! Toša i učesnici IZREŠETALI Jovanu pevačicu, ona priznala: Ja sam sreda devojka, videćemo da li ponavljamo večeras! (VIDEO)

Komentari je ne dotiču.

Robot Toša pozvao je Jovanu Cvijanović pevačicu da je pita šta se desilo sa Filipom Đukićem.

- Je l' ste vi sad u vezi - pitao je Toša.

- Mi provodimo vreme. Mladi lepi, šta fali, imamo pravo da uživamo. Ne žurimo nigde, traje ta naša energija već neko vreme, evo ja sam sad rekla - rekla je Jovana.

- Došla sam da prokomentarišem, ona je mene tešila, ja nju zbog Janjuša, a juče sam rekla: "Koga će to u utorak Filip da j*be", a ona je pravila one face, i evo dokazala sve - ubacila se Boginja.

- Ona je ljubomorna, ima pravo na mišljenje. Ja sam sreda devojka, da li ćemo ponoviti večeras ili sutra, videćemo - navela je Jovana.

- Četiri poze, plus oralni - rekli su učesnici.

- Dobili smo još jednu d*oljicu. Ostvarila je svoj san, ne mrzim te, ali si d*oljica - rekla je Boginja.

