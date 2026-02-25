AKTUELNO

Domaći

Četiri poze, plus oralni! Toša i učesnici IZREŠETALI Jovanu pevačicu, ona priznala: Ja sam sreda devojka, videćemo da li ponavljamo večeras! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Komentari je ne dotiču.

Robot Toša pozvao je Jovanu Cvijanović pevačicu da je pita šta se desilo sa Filipom Đukićem.

- Je l' ste vi sad u vezi - pitao je Toša.

- Mi provodimo vreme. Mladi lepi, šta fali, imamo pravo da uživamo. Ne žurimo nigde, traje ta naša energija već neko vreme, evo ja sam sad rekla - rekla je Jovana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Došla sam da prokomentarišem, ona je mene tešila, ja nju zbog Janjuša, a juče sam rekla: "Koga će to u utorak Filip da j*be", a ona je pravila one face, i evo dokazala sve - ubacila se Boginja.

- Ona je ljubomorna, ima pravo na mišljenje. Ja sam sreda devojka, da li ćemo ponoviti večeras ili sutra, videćemo - navela je Jovana.

- Četiri poze, plus oralni - rekli su učesnici.

- Dobili smo još jednu d*oljicu. Ostvarila je svoj san, ne mrzim te, ali si d*oljica - rekla je Boginja.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Mića ubacio u petu brzinu: Poslednji put pokušao da Draganu skloni od Matore, ona hladna kao led! (VIDEO)

Zadruga

Ništa je ne zanima: Dragana jasno stavila do znanja da se neće skloniti od Terze! (VIDEO)

Zadruga

NE PATIM OD TUĐEG MIŠLJENJA: Sara Stojanović dala svoj sud o negativim komentarima učesnika na njen račun! (VIDEO)

Domaći

NE LIČI NA SEBE! Društvene mreže gore zbog Sofije Milošević, tvrde da je preterala sa BOTOKSOM! (FOTO)

Domaći

Šok! Oglasila se Desingericina supruga nakon vesti o njegovoj aferi sa pevačicom: Evo šta je poručila svima

Domaći

JESI LI U PMS-U?! Karleuša uputila takmičarki čudno pitanje, Desingerica otkrio da NE ZNA ŠTA JE TO (VIDEO)