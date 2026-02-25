Durdžići žele da odvoje Noru od mame Aneli?! Asminov otac novim oglašavanjem zapalio mreže, evo šta će bivša snaja morati da mu potpiše!

Aneli Ahmić i Asmin Durdžić u "Eliti" i dalje vode teške rasprave oko ćerke Nore, a učesnica rijaltiija priznala je cimerima u Beloj kući da ćerku ne pušta kod bake i deke u Linc jer strahuje da joj dete neće vratiti.

Tim povodom se na mrežama oglasio Mustafa Durdžić, Asminov otac, koji želi da se čuje i njihov stav.

- Čuo sam i vidio u jednom video‑zapisu da je Aneli razgovarala sa grupom učesnika u programu "Elita 9" u vezi s Norom. U svom izlaganju navela je da se plaši pustiti Noru u Austriju, jer smatra da bi Asminova majka mogla uticati na njega da joj dete ne vrati. Ovaj moj Fejsbuk profil predstavlja jedini način javne komunikacije putem kojeg mogu uputiti poruke koje će doći do Aneli Ahmić i njene porodice. Tim povodom želim javno i odgovorno istaći da roditelji Asmina Durdžića nikada nisu imali nameru niti potrebu da dijete odvaaju od njegove majke – počeo je Mustafa svoje obraćanje na Fejsbuku, te svima stavio do znanja da Aneli ne treba da strahuje.

- Bez Allahove volje niko od nas ne bi ni pomislio da od deteta koje ima majku pravi dete bez majke i bez roditelja, kako to, nažalost, svojim postupcima čini porodica Aneli Ahmić. Stoga garantujem da niko neće vršiti pritisak na Asmina niti ga nagovarati na bilo šta što ni mi sami ne bismo želeli da se desi nama. Aneli Ahmić i Asmin Durdžić dužni su samostalno pronaći rešenja u vezi s detetom. Rešenja i dogovore koji će biti prihvatljivi za oba roditelja. Ti dogovori moraju biti postignuti bez uticaja roditelja, prijatelja ili spoljnog sveta, uz prisustvo advokata koji će sastaviti zapisnik i overiti sporazum potpisima oba roditelja. Oba roditelja se obavezuju da, u periodima kada je dete pod njihovim starateljstvom, neće konzumirati alkohol niti bilo kakva druga opojna sredstva, kao ni pušiti u prostorijama u kojima dete boravi. Također se obavezuju da će detetu pružiti potpunu pažnju, brigu i nadzor, te osigurati uslove koji garantuju njegovu sigurnost i dobrobit - poručio je Durdžić.

Autor: D. T.