Evo sa kim je sve Filip Đukić bio intiman u Eliti: Dok pati za Lores partnerke menja ko čarape, evo spiska svih UTORAK DEVOJAKA

Poznati tatu-majstor i voditelj Filip Đukić još uvek se nije skrasio u aktuelnoj sezoni "Elite", gde partnerke menja na nedeljnom nivou, uprkos tome što, prema sopstvenom priznanju, mesecima ne prestaje da misli na devojku iz spoljnjeg sveta.

Razotkriveno je da je reč o pevačici Lores, koja je trenutno u trci za srpskog predstavnika na Evroviziji. Njih dvoje su napolju provodili zajedno, a uprkos tome što nisu ostvarili ljubavnu vezu, Đukić ne krije da je zaljubljen u nju, te joj poručuje romantične pesme i šalje pozdrave uz poruku da ga čeka da izađe iz rijalitija. U međuvremenu, dok pati za njom, skoro svake nedelje seksualno opšti sa drugom devojkom u "Eliti".

Najnoviji brutalni seks imao je rano jutros, kada je u vidno alkoholisanom stanju u krevet priveo Jovanu Cvijanović pevačicu, sa kojom je dva puta imao odnos, da bi ga ona potom ručno zadovoljila.

Ranije se kuća tresla zbog njegovog brutalnog seksa sa Majom Marinković, u dva navrata, a nakon što nije stao iza nje, dobio je šut-kartu, te je na njihovo prijateljstvo stavljena tačka.

U "Eliti" imao je nekoliko puta odnos i sa Anitom Stanojlović, sa kojom je bio u višemesečnoj kombinaciji pre ulaska u rijaliti. Anita je sada, inače, devojka njegovog višedecenijskog prijatelja Luke Vujovića, sa kojim se više ne druži.

Brutalne akcije imao je i sa Vanjom Prodanović i Sarom Raičević, koje su među prvima dobile nadimak "utorak devojke".

Zbog njegove afere sa tada verenom Teodorom Delić i dalje se trese Bela kuća - Bebica ne dolazi sebi jer svi govore da među njima i dalje bukti strast.

Njihovi snimci iz izolacije mesecima se komentarišu i svi su ubeđeni da su bili intimni, dok njih dvoje to demantuju. Kako su govorili, među njima su samo pali poljupci i intimni dodiri.

Nešto manje intimiziranje imao je sa Aneli Ahmić i Sandrom Todić, sa kojima se ljubio. Takođe, dalje od poljubaca nije otišao ni sa Tanjom Stijeljom Boginjom, koja mu prašta njegove seksualne izlete, plače za njim i strpljivo ga čeka da uđu u vezu, iako misli na Lores. (?)

Takođe, posle jedne žurke u "Eliti" imao je aferu i sa Ivom Stupar pozantijom kao Iva Dubai. Završili su zajedno u krevetu, gde su razmenjivali poljupce i nežnosti, a šuška se da su imali i seks.

Autor: D. T.