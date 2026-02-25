Taj kačket si imao u prošloj sezoni! Anita ponovo POKRENULA DRAMU, Luka joj se još jednom nasmejao u facu! (VIDEO)

Na granici da eksplodira.

Luka Vujović i Anita Stanojlović ponovo su došli kod Toše na test ljubavi.

- Koji je omiljeni Lukin kačket, od tih sedamsto koje imaš - pitao je Toša.

- Omiljeni mi je onaj što je bio tema prošle sezone, ali sad je crveni - rekao je Luka.

- Ne može da se računa tedi jer si taj imao u prošloj sezoni, nemaš ga više - rekla je Anita.

- Koju rečenicu Luka izgovori kad želi da te iznervira - bilo je naredno pitanje.

- Mene ne nerviraju rečenice nego kad mi se smeje u facu, dok ja plačem, ludim i histerišem - rekla je Anita, a Luka je isto to napisao.

- Šta Anita radi kad je ubeđena da je u pravu - bilo je sledeće Tošino pitanje.

- Histeriše - napisali su oboje.

Autor: R.L.