Taj kačket si imao u prošloj sezoni! Anita ponovo POKRENULA DRAMU, Luka joj se još jednom nasmejao u facu! (VIDEO)

Na granici da eksplodira.
Luka Vujović i Anita Stanojlović ponovo su došli kod Toše na test ljubavi.
- Koji je omiljeni Lukin kačket, od tih sedamsto koje imaš - pitao je Toša.
- Omiljeni mi je onaj što je bio tema prošle sezone, ali sad je crveni - rekao je Luka.
- Ne može da se računa tedi jer si taj imao u prošloj sezoni, nemaš ga više - rekla je Anita.
- Koju rečenicu Luka izgovori kad želi da te iznervira - bilo je naredno pitanje.
- Mene ne nerviraju rečenice nego kad mi se smeje u facu, dok ja plačem, ludim i histerišem - rekla je Anita, a Luka je isto to napisao.
- Šta Anita radi kad je ubeđena da je u pravu - bilo je sledeće Tošino pitanje.
- Histeriše - napisali su oboje.
