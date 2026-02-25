AKTUELNO

Domaći

Asmin je ograničen, ego mu je preveliki! Bivši učesnik Elite urnisao Durdžića: Aneli je bolji čovek od njega!

Izvor: pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

U emisiji "Ne gledam ti ja to" na RED TV jutros je gostovao frizer Ilija Pečenica, bivši učesnik "Elite", koji je komentarisao aktuelna zbivanja u Beloj kući, te iskoristio priliku da žestoko prozove Asmina Durdžića.

Pohvalio se da mu posao cveta više nego ikada pre.

pročitajte još

Durdžići žele da odvoje Noru od mame Aneli?! Asminov otac novim oglašavanjem zapalio mreže, evo šta će bivša snaja morati da mu potpiše!

- Vratio sam se poslu, od jutra do sutra sam u salonu, trčim u emisije, ne znam kad sve stižem - rekao je Ilija, a potom prokomentarisao zbivanja između Aneli Ahmić i Asmina Durdžića, koji godinama vode javni rat. 

Foto: RED TV Printscreen

- Kunem se da mi više ništa tu nije jasno, verujte mi. Potpuno idu iz krajnosti u krajnost. Više gotivim Aneli, ona nije loša, dobra je devojka, ali po sebe je ubitačna, najgora. Što se tiče Asmina i nje, ne znam više šta je tu istina, pričaju jedno, drugo, zbliže se, pa haos opet naprave. Imaš početak, razradu i kraj, a ovde se i dalje ništa ne zna, a sve ovo traje više od dve godine. Ni Asmin mi ništa nije jasan - priznao je Ilija, koji o Durdžiću nema naročito lepo mišljenje.

Foto: Pink.rs

- Nije on čovek sa kojim bih ja mogao da se družim. Bili smo u korektnim odnosima, ima on i empatiju u sebi, ali je malo uskog razmišljanja, ograničen je, ego mu je mnogo veliki, samo je on u pravu. Nije osoba sa kojom bih se družio. Aneli stvarno gotivim, bolji mi je čovek od nje. Više mi prija. Imao sam sa njom svađe i rasprave, ali... - rekao je Ilija na RED TV.

Foto: RED TV Printscreen

Autor: D. T.

#ANELI AHMIĆ

#Asmin Durdžić

#ELITA

#Ilija Pečenica

POVEZANE VESTI

Domaći

REKLI SU MI DA PAZIM ŠTA PRIČAM: Ilija Pečenica priznao da su mu pojedine osobe sa ESTRADE zapretile da ne iznosi njihove TAJNE, pa otkrio šta mu je p

Domaći

Kao da ja hoću da budem klizačica, a nikad na klizaljke nisam stala: Maja žestoko ponizila Cara, evo koje brutalne reči mu je uputila!

Domaći

OD NJEGOVOG PRVOG GOSTVANJA U RIJALITIJU – VIŠE NIŠTA NIJE ISTO! Za svoj rođendan popularni DJ neba posetio je RED TV i otkrio šta mu je angažman u na

Domaći

Da nije bila trudna, bilo bi još gore: Bivši učesnik Elite progovorio o svom druženju sa Milicom Veličković! (VIDEO)

Domaći

Udvarao mi se muž naše pevačice dok je ona bila trudna! Trese se estrada zbog Vendi i njenog ŠOK-OTKRIĆA: Ona poznata, on još poznatiji! (VIDEO)

Domaći

Kristijan Golubović PRONAŠAO MRTVU BEBU, MISLIO DA JE LUTKA, PA JE ODNEO KUĆI... Pobednik Farmera otkrio detalje JEZIVE PRIČE: Ovo ledi krv u žilama!