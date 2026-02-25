Asmin je ograničen, ego mu je preveliki! Bivši učesnik Elite urnisao Durdžića: Aneli je bolji čovek od njega!

U emisiji "Ne gledam ti ja to" na RED TV jutros je gostovao frizer Ilija Pečenica, bivši učesnik "Elite", koji je komentarisao aktuelna zbivanja u Beloj kući, te iskoristio priliku da žestoko prozove Asmina Durdžića.

Pohvalio se da mu posao cveta više nego ikada pre.

- Vratio sam se poslu, od jutra do sutra sam u salonu, trčim u emisije, ne znam kad sve stižem - rekao je Ilija, a potom prokomentarisao zbivanja između Aneli Ahmić i Asmina Durdžića, koji godinama vode javni rat.

- Kunem se da mi više ništa tu nije jasno, verujte mi. Potpuno idu iz krajnosti u krajnost. Više gotivim Aneli, ona nije loša, dobra je devojka, ali po sebe je ubitačna, najgora. Što se tiče Asmina i nje, ne znam više šta je tu istina, pričaju jedno, drugo, zbliže se, pa haos opet naprave. Imaš početak, razradu i kraj, a ovde se i dalje ništa ne zna, a sve ovo traje više od dve godine. Ni Asmin mi ništa nije jasan - priznao je Ilija, koji o Durdžiću nema naročito lepo mišljenje.

- Nije on čovek sa kojim bih ja mogao da se družim. Bili smo u korektnim odnosima, ima on i empatiju u sebi, ali je malo uskog razmišljanja, ograničen je, ego mu je mnogo veliki, samo je on u pravu. Nije osoba sa kojom bih se družio. Aneli stvarno gotivim, bolji mi je čovek od nje. Više mi prija. Imao sam sa njom svađe i rasprave, ali... - rekao je Ilija na RED TV.

Autor: D. T.