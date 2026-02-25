AKTUELNO

Domaći

Stanija oduvala Asmina zbog priče o novom dečku! Durdžić će se pušiti od muke čim bude čuo šta mu je poručila

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Asmin Durdžić u "Eliti" neretko govori o bivšoj verenici Staniji Dobrojević, koja ga je ostavila zbog svih njegovih pogrešnih postupaka pred kamerama TV Pink, a ponovo ju je komentarisao nakon što se u Šimanovcima pročulo da Dobrojevićeva uživa s novim dečkom na Bahamima.

Durdžić tvrdi da Stanija sve lažira samo da bi se o njoj pisalo u medijima, te da bi njega pravila ljubomornim.

Foto: pink.rs, Instagram Printscreen

- Ako je Stanija okačila stori da je na Bahamima sa dečkom, da ti kažem tajnu ona ima drugaricu koja živi u Majamiju, koja je bila sa nama dobra, one su se posvađale zbog mene. Ako je okačila da je na Bahamima sa dečkom, to je laž, jer ta drugarica sa svojim dečkom gradi hotel na tim Bahamima i restoran na vodi i one male vikendice. Ako je tamo, tamo je sa drugaricom koja to gradi, pa je povela Staniju za reklamu, a za medije da tera da je na Bahamima sa novim dečkom - ispričao je Asmin.

Tim povodom kontaktirali smo Staniju, koja nije želela da se osvrće na uverenja svog bivšeg dečka.

- Nemam komentar na spekulacije, bavim se isključivo svojim projektima - bilo je sve što je poručila za Pink.rs.

Foto: privatna arhiva

Asmin je lekcija, a ne poraz

Podsetimo, Stanija je nedavno za Pink.rs objasnila kako sada gleda na sve što se zbilo između nje i Asmina.

- Završila sam sa starim pričama i sa ljudima koji ne mogu da isprate moj nivo. Verovala sam pogrešnima i to je lekcija, ne poraz. Moja odanost je bila čista, njihove namere nisu. Zatvorila sam vrata svemu što me je koristilo i kočilo. Moj život ide dalje, Majami, moj brend, moj mir, moj kvalitet. Ko to nije znao da ceni više nema pristup. Imam bajku od života koju sam kvarila pogrešnim izborima - rekla je Stanija u izjavi za Pink.rs, te je dodala:

Foto: privatna arhiva

- Emotivni život je čvrsto pod ključem posle svih javnih udaraca, lekcija i iskustava. Što se tiče rijalitija i učesnika, svako igra svoju igru i pokazuje svoje lice, ja sam se od toga potpuno distancirala i ne želim da komentarišem tuđe odnose, uvrede niti prljave priče. To je sve što imam da kažem na tu temu.

Autor: D .T.

