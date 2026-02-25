ŽENA ZAROBLJENA U TELU MUŠKARCA Potresni detalji iz života Uroša Stanića, cimer iz Elite sve obelodanio: Nikad mu niko nije došao na rođendan...

Uroš Stanić već treću godinu zaredom intrigira milionsku publiku koja gleda "Elitu", ali i učesnike rijalitija koji mesecima unazad komentarišu njegove emocije prema Bori Santani.

To je bila jedna od tema na koju je u emisiji "Ne gledam ti ja to" na RED TV govorio Ilija Pečenica, bivši učesnik "Elite", koji je komentarisao Stanića, te istakao da mu ga je žao.

- Uroš je dete koje mi je negde drago. Žao mi je, pričao mi je da nikada nije slavio rođendan, da mu nikada niko nije došao na rođendan... Vapi za bilo kojom vrstom empatije, traži pažnju. Ide do te mere... Da je napolju, razbio bi ga neko - uveren je Ilija, koji Boru Santanu krivi jer se ne ponaša adekvatno u odnosu sa Stanićem.

- Svi se mi zezamo sa Urošem donekle, ali... Bora se tu nije snašao, pustio ga je da pređe sve granice. Uroš je u glavi žensko, on misli da ga je Bora prevario sa Anastasijom, kod njega je u glavi to tako. Šta će to biti, kako će se on izboriti... - pita se Ilija.

Smatra da je Stanić zaista zaljubio u Santanu.

- Plakao je, povraćao kada su se Bora i Anastasija pomirili. Uroš se stvarno zaljubio u Boru, on je žena u muškom telu. Bori smo govorili da ne prelazi granicu, ali otišlo je sve do beskraja - zaključio je Pečenica.

pročitajte još Stanija oduvala Asmina zbog priče o novom dečku! Durdžić će se pušiti od muke čim bude čuo šta mu je poručila

Autor: D. T.