Obezbeđenje hitno reagovalo: Luka kao zver uleteo u radio, Filip izgoreo od besa! Haos u programu (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama trese imanje u Šimanovcima!

U toku je radio-emisija "Amnezija", a voditelji Bora Santana i Filip Đukić ugostili su Danila Daču Virijevića koji je obelodanio najnovija dešavanja iz Bele kuće.

Đavo kad te je napravio kalup je slomio: Sale objasnio Aneli koliko je unikatna (VIDEO)

- Aneli se poverila Mini da Anđelo od haosa sa Majom više nema isti odnos sa njom i da je stao više na Majinu stranu, a da nju nije pitao ni kako je. Jovana je rekla da je ne zanima šta Maja kaže na njen s*ks sa Filipom. Anita je rekla da joj se Luka zakleo u dete da nije bio u gaćama. Aneli i Janjuš su se pomirli, on nje održao reč - govorio je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nemoj da mi uzimaš dete u usta. Sad više nema insajdera i ja neću da izađem - dodao je Luka.

Doktore, svaka čast: Bora se divi Filipu jer bez reči vodi žene u krevet! (VIDEO)

- Ne može. Ponašaš se kao mentol - rekao je Filip.

- Je l' problem što sam ušao? Nisam ja mentol, ne može da mi se pominje dete. Kakve ti veze imaš sa mnom? Ja sad neću da izađem iz radija - urlao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: A. Nikolić

