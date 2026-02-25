Najsvežiji tračevi iz Bele kuće: Opšta pometnja u Eliti, zakuvalo se kao nikad! (VIDEO)

Ovo su aktuelne vesti!

U toku je radio-emisija "Amnezija", a voditelji Bora Santana i Filip Đukić ugostili su Radmilu Todorović koja je pročitala vesti o aktuelnim dešavanjima.

- Duška zapeta kao puška ludim plesom pomerila granice, plesom sa Muratom i Filipom obeležila veče. Nerio se napio, rekao da ne može više i raskinuo sa Hanom. Još jedna ljubav je pred pucanjem i priča se da Anastasija planira da izađe iz rehaba, Bora se pomirio sa Urošem - pričala je Rada.

- Radmila je lažov! Nerio i ja nismo raskinuli, bila je sprdancija - dodala je Hana.

Autor: A. Nikolić