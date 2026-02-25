AKTUELNO

Zadruga

Najsvežiji tračevi iz Bele kuće: Opšta pometnja u Eliti, zakuvalo se kao nikad! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovo su aktuelne vesti!

U toku je radio-emisija "Amnezija", a voditelji Bora Santana i Filip Đukić ugostili su Radmilu Todorović koja je pročitala vesti o aktuelnim dešavanjima.

pročitajte još

Obezbeđenje hitno reagovalo: Luka kao zver uleteo u radio, Filip izgoreo od besa! Haos u programu (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

- Duška zapeta kao puška ludim plesom pomerila granice, plesom sa Muratom i Filipom obeležila veče. Nerio se napio, rekao da ne može više i raskinuo sa Hanom. Još jedna ljubav je pred pucanjem i priča se da Anastasija planira da izađe iz rehaba, Bora se pomirio sa Urošem - pričala je Rada.

pročitajte još

Moj najveći poraz je što sam za tobom trčao: Bora priznao Anastasiji da posle Elite pravi dete bivšoj! (VIDEO)

- Radmila je lažov! Nerio i ja nismo raskinuli, bila je sprdancija - dodala je Hana.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

