Janjuš urliče na Maju iz petnih žila: Izgoreo zbog njenog pomirenja sa Alibabom, ona ponizila Staniju kao nikad! (VIDEO)

Bivšu najbolju drugaricu strpala u koš sa Aneli Ahmić!

U toku je radio-emisija "Amnezija", a voditelji Bora Santana i Filip Đukić ugostili su Saleta Luksa koji je imao svoju specijalnu rubriku "Luksuzna ispovedaonica sa Mošom". Njima se pridružila Maja Marinković koja je razgovoarala sa njima.

- Što se tiče Asmina i mene sinoć smo razgovarali u pušionici i Uroš i ja smo se složili kad je prva tema njihova u pitanju da je najbolje da spustimo loptu i da se ne vređamo. On se meni izvinio po 100 put. On je meni rekao da bi me oženio,a to nije čudno jer kad imaš loše izbore težiš ka boljem. Ja njega ne gledam na ljubavni način, ali ne bih volela da dolazi do brutalnih svađa i uvreda - rekla je Maja.

- Tvoj i moj odnos neće da se promeni i nemoj da se praviš pametna i da glumiš nekog igrača. Nemoj više da mi prilaziš, teraš inate i praviš probleme. Ja sam ti verovao, a sad ti više ništa ne verujem. Ti sve radiš da bi njega provocirala, a sad mi je to jasno. Teraš inate i ovde ćeš da napraviš haos. Ja se povlačim od druženja sa tobom - besneo je Janjuš.

- Verovatno su mu se vratila emocije jer sam kobna žena kad su muškarci u pitanju. Ja stojim iza svega što sam rekla. Mi ako nastavimo da se vređamo sve može da ode u tri lepa. Što se Januša tiče mislim da su mu se vratile emocije prema meni, a ja sam mu rekla da od veze nema ništa i da možemo samo da se družimo. On je pogazio svoju reč. Ja ne mogu da budem ljubomorna jer prema njemu emocije nemam već šest godina - nastavila je Maja.

- Je l' si spustila loptu sa Asminom jer su se Janjuš i Aneli pomirli? - pitao je Bora.

- Ne, nas dvoje imamo relaciju da se mirimo i svađamo - odgovorila je Maja.

Autor: A. Nikolić