Ja sam otac, ali nisam tata: Alibaba shvatio da je nula od muškarca, odlučio da okrene novi list sa Aneli Ahmić! (VIDEO)

Više neće da ponavlja iste greške!

U toku je radio-emisija "Amnezija", a voditelji Bora Santana i Filip Đukić ugostili su Asmina Durdžića.

- Ja sam spustio loptu sa Aneli, neću više da je vređam i mislim da sam je dovoljno vređao. Kad mi je Mića rekao neke stvari na nominacijama shvatio sam da sam nula od muškarca. Neću više da je vređam i neću da dozvolim muškarcima da je vređaju, osim ako ona prva ne dira. Ako bude ispravna ja ću da stanem ispred nje jer je ipak majka mog deteta i treba da mi bude na prvom mestu jer je majka mog deteta. Videću da je više ne ponižavam i ne vređam. Ja sam otac, a nisam tata i želim da budem tata - govorio je Alibaba.

- Naježio sam se - rekao je Filip.

- Ja sam kao muško ispao p*čka. Mi treba da budemo prijatelji, u ljubavnom smislu neće biti ništa. Ja da mogu da vratim vreme nikad se ne bih oglasio ni za jedne medije, imao bih mir i bio bih srećan - dodao je on.

- Tvoj odnos sa Majom? - pitao je Bora.

- Imali smo dogovor koji nije ispoštovala. Rekla je da stoji iza svake reči, stojim i ja. Rekla je da sam tata monstrum, da sam prodao porodicu za rijaliti, tako da stojim i ja iza svega i biću još brutalniji - govorio je Asmin.

- Stojim iza svake svoje reči. Ja neću da komentarišem tvoje roditeljstvo, mislim da ste prodali porodicu i da ste željni medija. Ja sam čula da je on p*der od Aneli, a to ne mogu da kažem - dodala je Maja.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A. Nikolić