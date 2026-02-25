Bilo je muvanja, strasti... Teodora priznala da je joj je noć u kojoj je Bebica uništio Filipa i nju ostala TRAUMATIČNA! (VIDEO)

Zbog ovih odgovora će biti novi haos!

U toku je radio-emisija "Amnezija", a voditelji Bora Santana i Filip Đukić ugostili su Teodoru Delić koja je prvo dala sud o tome što je pobedila u ljubavnoj nedelji.

- Ja sam to očekivala, svi ukućani su pričali o tome, a Nenad već drugi dan u đakuziju - rekla je Teodora.

- Da li misliš da ukućani navijaju jer stvarno vide nešto ili ne vole Bebicu? - pitao je Filip.

- Neki jer su možda videli, neki se šlihtaju, a neki jer ne podnose Bebicu. Moj klip sa Nenadom je teška katastrofa i blamčina. Ja sam skapirala da mi to nismo radili da to ne bi postojalo i sami smo krivi. Što se tiče klipa sa Filipom ima mnogo segmenata gde se gleda u tom pravcu, pa ispada tako. Bilo je muvanja, strasti, ali emocija nikada. Ja sam zaplakala kad sam videla deo gde je bila kobna noć i to mi je ostalo traumatično i zbog toga sam plakala - govorila je Teodora.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A. Nikolić