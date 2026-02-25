PINK.RS PAPARACO! Slađa Poršelina upecala frajera u izlasku, sve vreme je grli, ona ne skida osmeh s lica (FOTO)

Bivša učesnica "Elite 9", užička Stanija, Slađa Poršelina, gde god da se pojavi, uvek podigne prašinu, a večeras je u jednom prestoničkom restoranu, paparaco našeg portala uhvatio u zanosu sa mišićavim frajerom!

Poršelina, naime, retko u javnosti govori o svom ljubavnom životu, te ga čak i krije od očiju javnosti, a kako je javnost upućena, njen poslednji dečko je Borislav Terzić Terza, sa kojim više, kako se pričalo, nije u dobrim odnosima.

Sada je paparaco našeg portala uslikao Slađu Poršelinu u zanosu sa mišićavim frajerom u jednom prestoničkom restoranu. Ona se sve vreme smejala dok je ćaskala, ali i dok je ovaj zgodni frajer grlio, dok je on obasipao pažnjom. Da li je ovo Slađin novi dečko ili je nešto drugo u pitanju, ostaje nam da saznamo.

"Izabrala sam venčanicu u kojoj da me pošalju na onaj svet, molila sam Boga da sutra ne osvane"

Podsetimo, Slađa je gostujući u emisiji "Intimna pitanja" kod voditelja Nikole Žugića, progovorila o svojoj najbolnijoj životnoj temi, a to je kada je verenik ostavio, tačnije otišao od nje i više joj se nikada nije javio.

- To je moja najveća trauma koja se desila pre šest godina, to se desilo kao da sam preživela neku bolest, zato sam ja ovako pozitivna i luda, u smislu: "Ma okej rešiće se sve, kada se to rešilo, rešiće se sve", kada ja u jednom trenutku tri meseca ležim u postelji bukvalno anoreksična i govorim da hoću da umrem. Samo molim Boga da umrem, molim Boga da sutra ne osvane, jer ne znam kako da dišem, tri meseca nisam disala! Tri meseca sam svojim roditeljima tugu nanosila, kada su oni mene gledali tako, jer nisu mogli ništa da mi daju, da mi kupe ili plate, nisu mogli da me izleče. Tu je bio moj Hugo isključivo, ja sam bežala kod mene u stan sama na sprat da budem, gde je Hugo osećao i zato je zaslužio sve ovo što dobija. On je ležao na mojim grudima i osećao je sve, osećala sam da Hugo koji želi da ako ja umrem bukvalno, pošto sam poželela smrt po prvi put, nisam ja želela da se ubijem, nego samo da ležim u postelji i da umrem. Ja sam pričala sestri kako sam želela venčanicu, kako sam izabrala venčanicu da me tako pošalju na onaj svet. Za mene jako ogroman udarac, ja sam sve ono posle toga drugo - rekla je Poršelina, pa je nastavila:

Bog nije želeo to, nego je želeo da me osvesti, ja sam jako ponosna što nijedan lek za smirenje nisam popila i nisam išla kod psihijatra, nego sam sve rešila treningom. Nije sramota da se obratiš psihologu, ali samo sam trenirala, po tri puta dnevno, vraćala sam sebi samopouzdanje. Želela sam da to moje srce ozdravi i da ja ozdravim zdravo. Da, imam njegov broj, mi smo se prošle godine čuli i vozili kolima. Jesmo, čuli smo se kada sam izašla...Nisam ga pitala zašto je tako bilo, da, bojim se da saznam. Ja sam ušla u automobil, došao je po mene u moćnim kolima da mi pokaže da je on moćan i da ga ništa nije promenilo. Rekao mi je da nikada posle mene nije imao devojku, nije se oženio, sa mnom je želeo bebu, ni sa jednom drugom nije zamislio tako nešto. Ja sam glumila hladnoću! Nisam želela da pričam ništa i da otvaram te bolne rane. On je mene ostavio samu. Moj otac je njega zvao i nikada neću zaboraviti poruku koju je on napisao, a to je da ga ne zanima moje stanje i da mu je potpuno nebitno da li sam ja živa i da li ću ja umreti zbog njega. Pročitala sam tu poruku i od tada sam počela da se dižem iz pepela, tada je proradio moj inat. Evo posle pet, šest godina, da ne želi da me vidi, vidi me na svim portalima.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić