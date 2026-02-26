Karambol za stolom! Stanić se distancirao od Maje, Janjuš je demolirao pred svima: Što nisi vezala macu kada si išla da se ka*aš sa mužem najbolje drugarice?! (VIDEO)

Tresu se zidovi Bele kuće!

Voditelj Milan Milošević sledeće pitanje, tačnije konstataciju gledaoca, pročitao je Asminu Durdžiću.

- Asmine, bravo što sinoć nisi otišao na žurku jer si provalio šta ti spremaju - glasila je konstatacija.

- Ja sam uvek pet koraka ispred Maje, ali je najveći razlog što ne želim da pijem, jer je sada naš post. Ona je imala u planu da me s malim Pinkijem (Uroš) provocira, ali nisam dao - rekao je Asmin.

- To je čista laž...Naravno da namerno radi da bi isprovocirala Asmina, ja i dalje stojim iza toga da joj se sviđa Asmin i da je radi njegova energija. Namenski se približila Janjušu da bi izazvala sukob sa Asminom. Nije mene slučajno zvala da idem u izolaciju sa njom, četiri puta sam je odbio, peti put sam otišao. Ja sam se distancirao...Nije imala plan da provocira Asmina. Videli smo posle žurke kada je bila sa Borom u krevetu, sve vreme je gledala u njega i smejala se. Radi je, na neki način je privlači, zanimljiv joj je. Oko pola tri smo bili na garnituri, ja sam joj rekao da je baš u depresiji kada nema komunikaciju sa Asminom, a kada priča sa njim, onda joj je sve zanimljivo. Ja Maji sve kažem u lice i ne ćutim joj, rekao sam joj da odj*be od mene, vidim da je i Janjuš odustao od Maje i da ne želi da bude inat i igračka da bi Asmin dobio reakciju. Nesigurna je u Asmina, hotel Asmina i Aneli je sve to pojjačao - rekao je Stanić.

- Kada sam ustala i videla, imala sam sa Miki Mausom onu spavaćicu, ustala iz kreveta kada je bio taj klip i krenula je svađa...Juče kada je bila situacija kada smo gledali ljubavne klipove, kada je pisalo dole "sis*ti Alibaba", Uroš je počeo da provocira Asmina i da se smeje, nije sukob krenuo od mene - rekla je Maja.

- Majo, itekako mi ti stiskaš ruku - dobacio je Uroš.

- Ja mogu argumentima da kažem ono što mislim, ja sam sinoć u pušionici rekla ono što mislim. Nikakve planove ne spremam, provokacije su dozvoljene ovde - dodala je Marinkovićeva.

- Najstrašnije smo sukobe imali, Maja mi nikada nije uvredila majku, ona je čak i pozdravljala - rekao je Uroš.

pročitajte još Stanija oduvala Asmina zbog priče o novom dečku! Durdžić će se pušiti od muke čim bude čuo šta mu je poručila

- Nadovezaću se samo...Ja kada sam mu govorio da će ovako biti, on je mislio da mu želim nešto loše, ja Maju poznajem najbolje. Ne zna on, nema pojma sa životom. Da li iko misli da Stanija nju gotivi?! Ne može očima da je gleda! Čovek ti sedi na krevetu, grli te, flertuje s tobom, znaš da je to priča, a popuštaš, pa kao drugarica ti je. Stanija ne može da je gleda očima od kada je bila sa Markom Markovićem, a pričala je da joj je Marko najveća ljubav. Ti ne da je nisi ispoštovala, niti ona očekuje da je ti ispoštuješ - rekao je Janjuš.

- Pokušava da spinuje priču...On je ovde dao časnu reč da neće komunicirati sa Aneli koja mu je uvredila bivšu ženu koja je tužila Aneli - skočila je Maja.

- Nijednom se ja nisam zakleo...Kada je Aneli prišla meni za stolom, zamisli koja je to sujeta, ona je izgorela, samo da bi ona bila...Ćuti bre, radiš namerno sve, htela si čoveka da posvađaš sa mnom, misliš li da sam ja budala - rekao je Janjušević.

- Priznaj da i dalje voliš Aneli, a ne ovde kao da nećeš da pričaš kada ti vređa bivšu ženu - urlala je Maja.

- Ova devojka nema emociju ni prema kome, nego samo da nešto uništi. Kaže da žene vežu kerove za drvo, što ti nisi vezala macu kada si išla da se ka*aš sa mužem najbolje drugarice?! - rekao je Janjuš.

- Ma*š tamo folirantu jedan, izgoreo je jer sam ih namagarčila - rekla je Maja kroz osmeh.

- Hajde bre folirantu jedan, znaš da ti se priča ovo za Staniju, pa se ovde praviš nešto...Samo da nanese zlo devojka - rekao je Janjušević.

- Moram da se vratim malo...Što se tiče prijateljstva Maje i Stanije, to je velika glupost, Maja provocira ovde Staniju već dva meseca kada peva njenu pesmu, kada je Maja pevala njenu pesmu za osam godina?! Nikada. Nema lepo mišljenje o njoj...Naravno da je Stanija upozorila Asmina, samim tim što je rekla: "ja neću da te upoznam sa Majom, pa kada me prevariš, da bude da sam vas ja upoznala"...Asmin zataškava, neće da je vređa, a ona igra igru, kada se posvađa sa Asminom, Maja pozdravlja Staniju. Maja nije pozdravljala Staniju kada je uzimala čokoladicu - rekao je Dača.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić