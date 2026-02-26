AKTUELNO

BUKTI RAT MAJE I JANJUŠA: Sevaju brutalne prozivke sa svih strana, on daje sve od sebe da Alibabi otvori oči! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs

Drama!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje koje je bilo za Maju Marinković.

- Ako te Asmin ne zanima zašto pokušavaš u njemu da izazoveš ljubomoru koristeći Janjuša? Da li želiš da izazoveš njihov sukob? - glasilo je pitanje.

- Ne. Smatram da njihov odnos nije iskren - rekla je Maja.

- Šalta priču. Meni je žao kako sam reagovao, ali sam želeo Janjušu da kažem da to ne treba da dozvoli. Ja kad bih primetio Aneli da sa mnom tera inat Janjušu to ne bih dozvolio. Maja mene ponižava i koristi moje dete da mene provocira. Maja može da priča šta želi ali ona ima strah od mene da ću da je povredim i da ću igrati igrice - govorio je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja Maju znam, ali je Asmin ne zna. Ja znam koja je njena svrha bitisanja. Ona učekuje da ulazi u priče, a da se ne oklizne. Ona i dalje smatra da je institucija i ne shvata svoje greške. Ona govori ko je kakav karakter, a ona kad god je rekla da je završila sa njim prošla je i dobacila mu. Ti kvarno radiš neke stvari, a ja ne radim ništa kvarno nego ono što osećam u trenutku - govorio je Janjuš.

- Ti si ponizio svoju ženu. Ja nju nikad nisam vređala - rekla je Maja.

- Jesi i ti si je vređala. Videli ste kako sam reagovao kod kreveta i rekao sam da ga razumem jer mu ovde nije lako. On nju ne poznaje. Ja kad čujem da on treba da bude sa Majom... Ja stvarno mislim da bi njih dvoje kao spoj bili kataklizma, a on bi se prosuo. On ima svoje probleme i ne treba da ima dodatne. To bi bio pokolj kad bi njih dvoje bili u vezi - komentarisao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: A. Nikolić

