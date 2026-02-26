AKTUELNO

Totalno pao! Gledaoci pokušali da povrate starog Boru, on potkačio Matoru, ona skočila: Iskrenije smo mi, nego... (VIDEO)

Nova drama!

Milan Milošević, u emisiji "Pitanja gledalaca", sledeće pitanje pročitao je Bori Santani.

- Boro, zašto obuzdavaš svoju prirodu? Ko su tebi ovi ljudi, nemoj da štediš reči ni na koga - glasilo je pitanje.

- Ovde svi prete s tužbama i pričama...Videli smo, nema šta, ja sam se povukao u rehabilitaciju. Družili smo se sinoć svi, eto, popili smo, meni ne treba niko da mi se izvini. Više su oni mene ponižavali, nego ja njih - rekao je Bora.

- On je imao stvarno žestoke svađe, pa se posle izvinjava, nema poetne. Mislim da je ugušen, možda se plaši tužbi - rekao je Asmin.

- Matora ne može da me gleda očima, jedva je čekala da me tuži - rekao je Bora.

- I tvoj otac je bolestan, ja ga nisam uvredila, a moj otac te nije uvredio. Iskrenija ti je Dragana koja stoji iza svojih reči i stava, nego ljudi koji ti opraštaju, a ne mogu očima da te gledaju - rekla je Matora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

