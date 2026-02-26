Ti si pi*ka, posle mene... Maja izgorela, pa ušla u konflikt sa Janjušem: Sada kada si slobodan... (VIDEO)

Šok za šokom!

Marko Janjušević Janjuš ležao je na kauču, pa je tako ušao u konflikt sa Majom Marinković.

- Hoćeš li tako dobacivati i kada budem bio sa Vanjom u vezi - rekao je Janjuš.

- Ne, nikada, Vanju poštujem i volim. Mene boli du*e za tebe, nego sada kada si slobodan, ja se zaj*bavam malo. Tako si kvaran čovek - rekla je Maja.

- Ne kapiram šta pričaš - rekao je Janjuš.

- Da, zvao me je non stop, nikada se nisam...Ti si u prvoj svađi sa Aneli ispričao, vi ste takvi muškarci, pričate...Ku*ac ćeš da je*eš, je*aćeš, ali u ku*cu, samo kod doktora ideš od kada si je*ao posle mene - rekla je Maja.

- Ona sve ovo namerno radi, to znaš...Kada budem ona i ja - rekao je Janjuš.

- Ona je dobar čovek, dobar je ortak, sve ono kontra od tebe. Ti si loš čovek, ti si tračara, nisi lojalan, ti si pi*ka - rekla je Maja.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić