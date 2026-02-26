Ori se Bela kuća! Anđelo i Kačavenda ne prestaju da ratuju, pljušte prozivke na sve strane: Ti si spolja bata, iznutra vata (VIDEO)

Haos na sve strane!

Voditelj Milan Milošević naredno pitanje pročitao je Mileni Kačavendi.

- Zašto misliš da Anđelo nema herca da bude sa Aneli zbog Janjuša i Asmina?! Ima on kumo više herca od pola vas što je dokazao kada je branio Anitu od svih vas - glasilo je pitanje.

- Anitu i Aneli ne možeš da uporediš ni po čemu, ni po godinama, ni po karakteru...On ne može da smisli ni Janjuša ni Asmina, nikada se direktno ne sukobljava sa njima, kada ga Asmin saseče, on ćuti i sasluša, sa svima ostalima se preklapa. Aneli bi njega branila kada bi došlo do nečega. Ako misle da ima herca, nek mu pošalju bundu od nerca. On može sa mlađim ženama da bude manipulativan, Aneli je izgrađena žena i ne može s njom da se zaj*bava - rekla je Kačavenda.

- Ja nemam potrebe da dokazujem da li imam herca ili ne, ja kada sam bio u vezama, izneo sam na svojim leđima. Izneo sam i u Zadruzi 1 jer sam bio zaljubljen i nosio sam tu vezu. Niti sam zaljubljen, niti želim da budem sa Aneli, niti ona sa mnom. Mi smo se peckali, zaj*bavali - rekao je Anđelo.

- Ti pričaš, nemaš nikakve emocije, kao drugari ste, šta smo videli na klipu?! Je l' ono bilo vaćarenje?! - skočila je Kačavenda.

- Ja tebe pitam, zašto bih napadao Asmina?! - rekao je Anđelo.

- Gde su tvoji stavovi i kodeksi?! Si rekao da si me lizao po vratu, ti si smešan. Ti drugarice onda ne hvataš oko struka kao što smo videli - rekla je Milena.

- Ti si ozbiljno ljubomorna, samo mene ovako komentarišeš i moj odnos sa Aneli, ljubomorna si, smešna si - ponavljao je Anđelo.

- Naravno, kako da ne, ljubomorna sam na šlauf oko vrata, ljubomorna sam na mišiće, na to što sam te uk*njala, pa pitaš Viktora: "Su mi ostali neki mišići?" - rekla je Kačavenda.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić