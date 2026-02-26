AKTUELNO

On je ovde najkvalitetniji čovek: Vanja otkrila čime ju je osvojio Ivan Marinković! (VIDEO)

Cvetaju im ruže!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje koje je bilo za Vanju Prodanović i Ivana Marinkovića.

- Kad je kliknulo između vas dvoje? - glasilo je pitanje.

- Pa ne znam, ali gledajući onaj snimak od juče od samog početka. Ne mogu da kažem da sam tad odlepio za njom, ali posle dva meseca mi je prijalo da ćaskamo i da je pogledam. Ona je bila sa Filipom, ja sam se bavio rijalitijem i eto. Možda nekih zadnjih mesec i po ili dva - govorio je Ivan.

- Jeste da to traje neko druže vreme. On je ovde najkvalitetniji čovek. Sviđa mi se intelekt, spontanost, duhovit. Ja sam počela da hvatam sebe da su mi smešne njegove fore - rekla je Vanja.

- Prelep ste par, da li ćete dati šansu vašem odnosu? - glasilo je pitanje.

- Nismo u vezi. Ja sam rekao kakva je situacija kod mene, ako se do sad nisam zaljubio ne verujem da ću do kraja. S ove tačke gledište teško, ne ona, nego bilo ko - rekao je Filip.

- Spontano - dodala je Jovana.

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

