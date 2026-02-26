To mu je bila rehabilitacija: Miki otkrio da je Zlata poslala Peju u Elitu da ga leči od kocke, ponovo izbesneo zbog porodičnog stana! (VIDEO)

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje koje je bilo za Mikija Dudića.

- Da li se pod maskom krije ljubomora za tvoj mlađeg brata posebno otkako je Zlata poklonila stan? - glasilo je pitanje.

- On je počeo da igra tikete, nije dugovao novac i trošio vreme na to. On je imao od mene loš primer i video je to od mene, pa poprimio. On da je krenuo tim putem možda bi se stvorili veći problemi, ali je dobio ponudu ovde i Zlata je prihvatila da mu to bude rehabilitacija. Ja imam super mišljenje o mom bratu, a on je samo naivan i ne razmišlja za dugovečniju sreću. Ja sam uporedio karaktere buduće snajke. S moje strane je glupo što nisam bio suzdržan. Ja sam ovde odsečen od situacije i krivo mi je jer se neke odluke donose bez mene (za stan) i za neke odluke treba da se posavetujemo. Ja Enu nisam vređao, ništa ružno nisam rekao - govorio je Miki.

- Prvi put čujemo da je Peja imao takav problem s kockom, on je rekao da ga je Zlata sklonila u Elitu - doda je Milan.

- On je dobio ponudu, a Zlata je brže bolje prihvatila i sklonila ga. Ona ga je podržala da uđe i da bude odsečen da to ne bi uzelo maha jer je to zavisničkoi ponašanje koje se teško leči. Ja sam uspeo pre 11 godina se da izborim sa tim i znam gde bi ga to odvelo - nastavio je Dudić.

Autor: A. Nikolić