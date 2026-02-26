Sutra da se... Stanić našao rešenje da se izbori s Majom sa osudom učesnika (VIDEO)

Našao recept!

Uroš Stanić sedeo je u pušionici sa Majom Marinković, te je tom prilikom komentarisao osudu učesnika na koju su oboje naleteli tokom emisije "Pitanja gledalaca".

- Baš me je sramota - rekao je Uroš.

- Hajde molim te - rekla je Maja.

- Evo gledaoci, ja sam se sam ljubio sa Borivojem, sam sam sebe ljubio u nosić - rekao je Stanić.

- Dobro, koga briga - rekla je Maja.

- I to što kažeš, je*e mi se. Zgazio sam ih, demantovao sam - rekao je Uroš.

- Znaš koliko mene boli du*e šta će ko da kaže, ja nisam taj fazon. Neću da komentarišem takve stvari i ćao - rekla je Maja.

- Sada kada je najteže i tebi i meni moramo da budemo najjači. Da nas poremete pitanja?! Hoće ku*ac! Baš nas je sramota, pocrveneli smo od sramote i ti i ja, uu, je*e nam se. Nećemo ustajati iz kreveta od sramote, blam nas je. Sutra da budeš najsređenija, uveče da izgrmiš, ja ću isto sutra šminkam se i šišam se, da me bude sramota, ali sa stilom - rekao je Uroš.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić