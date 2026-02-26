Namerno joj se mešala u vezu, a sad kuka: Stigao žestok sud Ilije Pečenice! Brutalnim rečima urnisao Luku i Anitu, neće im biti dobro kad ovo čuju!

Razvezao jezik!

Na televiziji RED u jutarnjem programu, voditelji su ugostili bivšeg takmičara ''Elite 9'' Iliju Pečenicu, koji je govorio o gorućim temama iz Bele kuće, ali se posebno osvrnuo na odnos Luke Vujovića i Anite Stanojlović.

- Mislim da bi trebalo da poradi više na sebi, ne mogu da je shvatim. Mora da poradi na svom umu, psihi. Zgodna je i lepa, ali ne bira sredstva da bi došla do cilja. Van pameti su mi neke stvari koje se rade, obzirom na to da oboje imaju decu. Mislim da oni ne razmišljaju ni o čemu drugom nego samo o trenutnom stanju unutra kakvo je. Ja to ne mogu da shvatim, nisam tako vaspitan niti sam odrastao tako. Moraš malo da razmišljaš kako će odreagovati neki prijatelji, kumovi, neka porodica, deca na prvom mestu. Oni to zanemaruju, kao da misle da nikad neće izaći od odande - otkriva Pečenica, pa dodaje:

- Nije mi jasno da voli Aneli više od mame i tate, odrekao se svih, a sutradan si već zaboravio sve i zaljubio se u Anitu? Nikada ne ulazim u odnos gde nemam osećanja, a oni su ušli u vezu iako nisu imali emocije. Ja se ni ne družim sa nekim ko mi ne odgovara, a kamoli da uđem u vezu. Anita se mešala konstantno u vezu Aneli i Luke, to joj je namerno radila, a sada joj je krivo što se Aneli meša koja je Luki bila verenica - završava Ilija.

Kako će Luka i Anita reagovati ukoliko ovo saznaju u Beloj kući i da li će porazmisliti o rečima bivšeg cimera ili pak nastaviti po svom, ostaje da pratimo.

Autor: N.Panić