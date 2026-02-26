Preokret: Biljana Vujović podržava Anitu da izbije Luki sve pare iz džepa? Pozvali smo je, a onda je usledio šok...

Odnos Luke Vujovića i Anite Stanojlović mnoge gledaoce poslednjih dana ostavlja u šoku obzirom da ona često doživljava nervne slomove zbog svoje ljubomore i Aneli Ahmić.

Iako su mnogi takmičari pomislili da će se stvari promeniti nakon što je Luka Vujović odbio zadatak Velikog šefa, odnosno da bude vezan s Aneli Ahmić zbog čega je i udaren po džepu, ali čini se da ni ovo Aniti Stanojlović nije bilo dovoljno.

Naime, ona je sinoć u emisiji ''Pitanja gledalaca'' izjavila da će Luka ubuduće odbijati sve zadatke Velikog šefa u kojima bude trebao da se poveže s Aneli Ahmić i time ga jasno uslovila da ponovo zbog nje gubi novac.

Upravo iz tog razloga, mi smo kontaktirali Biljanu Vujović obzirom da su svi očekivali da ona kao Lukina majka neće biti ni malo srećna zbog informacije da njen sin ostane bez para zbog Anite Stanojlović. Ipak, Biljana je sve iznandila svojim odgovorom na pitanje:

Da li je ljubav da mu Anita potencijalno izbija novac iz džepa i da zbog nje bude kažnjen ukoliko bude odbijao zadatke Velikog šefa? ﻿﻿

- Da, to je ljubav - bila je sve što je Biljana rekla za naš portal ovom prilikom.

Kako će takmičari reagovati na reči Biljane Vujović ukoliko ovo saznaju, ostaje da pratimo.

Autor: N.Panić