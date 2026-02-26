AKTUELNO

Domaći

Preokret: Biljana Vujović podržava Anitu da izbije Luki sve pare iz džepa? Pozvali smo je, a onda je usledio šok...

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Odnos Luke Vujovića i Anite Stanojlović mnoge gledaoce poslednjih dana ostavlja u šoku obzirom da ona često doživljava nervne slomove zbog svoje ljubomore i Aneli Ahmić.

Iako su mnogi takmičari pomislili da će se stvari promeniti nakon što je Luka Vujović odbio zadatak Velikog šefa, odnosno da bude vezan s Aneli Ahmić zbog čega je i udaren po džepu, ali čini se da ni ovo Aniti Stanojlović nije bilo dovoljno.

pročitajte još

Ne prestaje da pravi haos: Anita tera Luku da zbog Aneli izgubi svaki dinar, ljudi frapirani njenim izjavama! (VIDEO)

Naime, ona je sinoć u emisiji ''Pitanja gledalaca'' izjavila da će Luka ubuduće odbijati sve zadatke Velikog šefa u kojima bude trebao da se poveže s Aneli Ahmić i time ga jasno uslovila da ponovo zbog nje gubi novac.

Foto: Pink.rs

Upravo iz tog razloga, mi smo kontaktirali Biljanu Vujović obzirom da su svi očekivali da ona kao Lukina majka neće biti ni malo srećna zbog informacije da njen sin ostane bez para zbog Anite Stanojlović. Ipak, Biljana je sve iznandila svojim odgovorom na pitanje:

Da li je ljubav da mu Anita potencijalno izbija novac iz džepa i da zbog nje bude kažnjen ukoliko bude odbijao zadatke Velikog šefa? ﻿﻿

pročitajte još

Ovome se nije nadao! Asminu čestitku poslala Biljana Vujović, ali i Dačin otac! (VIDEO)

- Da, to je ljubav - bila je sve što je Biljana rekla za naš portal ovom prilikom.

Foto: TV Pink Printscreen

Kako će takmičari reagovati na reči Biljane Vujović ukoliko ovo saznaju, ostaje da pratimo.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Biljana Vujović očajna zbog pomirenja Aneli i Luke: Neće mu biti dobro kad o njoj bude saznao sve što znamo mi!

Zadruga

Da mu hotel bude cakum-pakum, kad već život nije: Luka Vujović okrenuo novi list, sređuje haos koji mu je Aneli priredila! (VIDEO)

Domaći

To nije ljubav, već BOLEŠTINA! Anitu urnisala sopstvena PR menadžerka Tamara: Luki svaka čast, ona je teško razočaranje!

Domaći

ŽESTOKI RAT BIVŠIH PRIJA! Lukina majka Biljana urnisala Anelinu Groficu: Mesto ti je na psihijatriji!

Domaći

Šta to kriju Tamara i Anita? Misterioznom muškarcu stigla tajna poruka, a reči koje su osvanule na profilu pobednice Elite 7 imaju moćno značenje! (FO

Domaći

ANELI NEĆE SRUŠITI PLEME VUJOVIĆA! Bajo urnisao Ahmićevu: Zbog nje se Lukina baba OKREĆE U GROBU, a Biljana podržava ZLO zbog plaćenih baba!