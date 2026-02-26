Ko se od njih našao u Stanijinom društvu? Taki pobesneo na takmičare i zapušio im usta, svim silama brani ćerku Maju!

AKTUELNO

Takmičari u Beloj kući često znaju da iskritikuju Maju Marinković zbog lažnog druženja sa Stanijom Dobrojević obzirom da su mnogi uvideli da se Maja zaljubila u Asmina Durdžića, inače bivšeg dečka njene najbolje drugarice kako je ona sama predstavlja.

Tim povodom, mi smo kontaktirali Radomira Marinkovića Takija koji je oštro demantovao navode da su Stanija i Maja u lošim odnosima, te je i priznao da Stanija nema šta da zameri Maji.

- Ja nisam znao da takmičari Vita Tarot, otkud to da oni predviđaju? Da li su oni nekada bili u društvu Stanije Dobrojević? Maja je bila hiljadu puta s njom u izlasku, ali mene zanima šta je Maja uradila Staniji? Apsolutno ništa, ona nije kriva što se Stanijin dečko zaljubio u Maju. Znam da Maja ima najlepše mišljenje o Staniji, a ja kad god se čujem s njom mi smo super. Koliko se sećam, Stanija nije dala nijednu lošu izjavu za Maju - rekao je Taki.

