Ko se od njih našao u Stanijinom društvu? Taki pobesneo na takmičare i zapušio im usta, svim silama brani ćerku Maju!

Bez dlake na jeziku!

Takmičari u Beloj kući često znaju da iskritikuju Maju Marinković zbog lažnog druženja sa Stanijom Dobrojević obzirom da su mnogi uvideli da se Maja zaljubila u Asmina Durdžića, inače bivšeg dečka njene najbolje drugarice kako je ona sama predstavlja.

Tim povodom, mi smo kontaktirali Radomira Marinkovića Takija koji je oštro demantovao navode da su Stanija i Maja u lošim odnosima, te je i priznao da Stanija nema šta da zameri Maji.

- Ja nisam znao da takmičari Vita Tarot, otkud to da oni predviđaju? Da li su oni nekada bili u društvu Stanije Dobrojević? Maja je bila hiljadu puta s njom u izlasku, ali mene zanima šta je Maja uradila Staniji? Apsolutno ništa, ona nije kriva što se Stanijin dečko zaljubio u Maju. Znam da Maja ima najlepše mišljenje o Staniji, a ja kad god se čujem s njom mi smo super. Koliko se sećam, Stanija nije dala nijednu lošu izjavu za Maju - rekao je Taki.

Autor: N.Panić