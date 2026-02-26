Ovo je njen najveći adut: Viktor i Mina nikad iskreniji o svom odnosu, evo koliko se poznaju (VIDEO)

Opa!

Ljubavni kviz je upravo počeo u Eliti, a prvi par koji je izvlačio pitanja o svom odnosu su Mina Vrbaški i Viktor Gagić.

- Zamerila sam ti ali ti nisam rekla. Pa sve što mu zamerim ja mu to kažem - rekla je Mina.

- Uvek mi sve kaže - rekao je Viktor.

- U našem odnosu najviše me brine? - pročitao je Viktor.

- Ono što smo rekli smo rešili, iskreno ništa me više ne brine - dodala je Mina.

- Najveći kompromis koji sam napravila u našoj vezi - pročitala je Mina.

- Da se neke stvari koje meni smetaju, da se više ne događaju - rekla je ona.

- Najmudrija stvar koju sam čuo od partnera - pričitao je Viktor.

- Kod nas je sve mudro, ali više on mene savetuje nego ja njega, on je smireniji - dodala je Mina.

- Ako nije zadovoljna sobom, da menja to na sebi - rekao je Viktor.

- Najteže mi je da podelim tvoja osećanja sa tobom kada - pričitala je Mina.

- Uh teško nam je kada se svađamo, inat proradi - dodala je Mina.

- Danas sam naručila našu pesmu - rekla je Mina.

- Tu je i pesma Ljubav ili ludilo jer smo ludi - rekao je Viktor.

- Tvoj najveći adut u seksu je - pročitao je Viktor.

- Ajde kaži - rekao je Viktor.

- Reci ti prvi - dodala je Mina.

- Pa sloboda - rekao je Viktor.

Detaljnije u nastavku.

Autor: N.B.