PREKO OVOGA MU NE PRELAZI: Anita šokirala Luku odgovorom, ovo će mu zauvek prebacivati, a evo koliko jedno drugom veruju (VIDEO)

Nije se nadao tome!
Naredni par u ljubavnom kvizu bili su Luka Vujović i Anita Stanojlović:
- Kod tebe najviše cenim? - pričitao je Luka.
- Ja iskrenost cenim - rekla je Anita.
- Ja najviše cenim je to što ne želi da se priča o porodici i detetu - dodao je Luka.
- U našem odnosu najviše volim - pročitala je Anita.
- Volim kada se mazimo, i kada se volimo, poštuje me - rekla je Anita.
- Da je ovo naš poslednji dan zajedno, rekla bih ti... - pročitala je Anita.
- Zahvalila bih mu se na svemu - rekla je Anita.
- Pa rekao bih da su Matora i Anđelo bili u pravu - rekao je Luka i nasmejao sve.
- Šta ti je najteže palo? - pročitao je Luka.
- Guarana i gaće, što je meni iza leđa dao guaranu, i što je otišao u gaćama kod druge u krevet - rekla je Anita.
- Jedna reč koja opisuje vaš odnos - pričitao je Luka.
- Emotivan - rekao je Luka.
- Lojalnost - rekla je Anita.
- Kada smo u društvu najviše me iritira kada ti? - pročitao je Luka.
- Kada mi se smeje u facu - dodala je Anita.
- Koliko mu veruješ - proćitala je Anita.
- 9 - rekao je Luka.
- 7 - dodala je Anita.
Detaljnije pogledajte OVDE.
Autor: N.B.