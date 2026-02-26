AKTUELNO

PREKO OVOGA MU NE PRELAZI: Anita šokirala Luku odgovorom, ovo će mu zauvek prebacivati, a evo koliko jedno drugom veruju (VIDEO)

Nije se nadao tome!

Naredni par u ljubavnom kvizu bili su Luka Vujović i Anita Stanojlović:

- Kod tebe najviše cenim? - pričitao je Luka.

- Ja iskrenost cenim - rekla je Anita.

- Ja najviše cenim je to što ne želi da se priča o porodici i detetu - dodao je Luka.

- U našem odnosu najviše volim - pročitala je Anita.

- Volim kada se mazimo, i kada se volimo, poštuje me - rekla je Anita.

- Da je ovo naš poslednji dan zajedno, rekla bih ti... - pročitala je Anita.

- Zahvalila bih mu se na svemu - rekla je Anita.

- Pa rekao bih da su Matora i Anđelo bili u pravu - rekao je Luka i nasmejao sve.

- Šta ti je najteže palo? - pročitao je Luka.

- Guarana i gaće, što je meni iza leđa dao guaranu, i što je otišao u gaćama kod druge u krevet - rekla je Anita.

- Jedna reč koja opisuje vaš odnos - pričitao je Luka.

- Emotivan - rekao je Luka.

- Lojalnost - rekla je Anita.

- Kada smo u društvu najviše me iritira kada ti? - pročitao je Luka.

- Kada mi se smeje u facu - dodala je Anita.

- Koliko mu veruješ - proćitala je Anita.

- 9 - rekao je Luka.

- 7 - dodala je Anita.

Detaljnije pogledajte OVDE.

