AU! Ivan shvatio da pored Vanje ima potpunu slobodu za muvanje drugih devojaka, pa je šokirao odgovorom: On je čovek mog života! (VIDEO)

Ljubavna idila!

Naredni par u ljubavnom kvizu bili su Ivan Marinković i Vanja Prodanović.

- U našoj vezi mi ponekad nedostaje? Za sad ništa, imamo svega, možda i više - rekao je Ivan.

- Malo su nezahvalna pitanja, nismo dugo zajedno. Jedna stvar u našem odnosu koju bih volela da se nikad ne promeni? Da se ne svađamo i da ostane ovako. Baš bih volela da ostane ovako. Ja ne volim preterano provođenje vremena zajedno, da svaoko ima svoj izduvni ventil - rekla je Vanja.

- Ja ne bih da mi slučajno nešto ne ljubomoriše. Ona nije za sad, čak i kad sam se žvalavio sa Boginjom ona je rekla: "Pa nema veze". Na koji način bi voleo da inicira s*ks? Kao i svi - rekao je Ivan.

- Normalno, spontano - rekla je Vanja.

- Ja nisam neki fetišar, kod mene je to standardno i normalno - rekao je Ivan.

- Najčešće pokazujem ljubav sa strpljenjem i mirnoćom - rekla je Vanja.

- Ja sam posvećen svojim devojkama razumevanjem i nežnošću. Kada bih imao neograničen budžet ja bih ti kupio 10 kilograma pomorandže i muslija - rekao je Ivan.

- Ovo je čovek mog života - rekla je Vanja.

Detaljnije pogledajte OVDE.

Autor: A.Anđić