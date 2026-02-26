Nikad ne bih sebi oprostila... Matora progovorila o Draganinoj porodici, pa otkrila kako ju je osvojila: Kad je mami bilo 40 dana... (VIDEO)

Iskrene do koske!

Naredni par u ljubavnom kvizu bile su Jovana Tomić Matora i Dragana Stojančević.

- Ona najviše kod mene voli što sam smirena, umem da prećutim i što ne psujem - rekla je Dragana.

- Teme u našem odnosu koje najviše izbegavam su najviše vezane za moju porodicu i tužne teme - rekla je Matora.

- Ja sam otvorena, sve joj kažem, ali ne za stolom. Kod nje su mi se najviše dopale njene oči. Volim što je srčana, što se bori za mene i pravdu - rekla je Dragana.

- Ja sam se zaljubila mesec dana posle veze. Kad sam mami davala 40 dana celu noć nije spavala, shvatila sam koliko brine o meni. Pasivno-agresivno ponašanje koje ponekad koristim? Ja mislim da ona bude u fazonu da mogu da izađem sa drugarima, a posle ću da prebacim. Našle smo kompromis - rekla je Matora.

- Ona je mene terala jedno vreme da zovem i pričam sa roditeljima. Ona je bila za to i da insistiram - rekla je Dragana.

- Nikad ne bih sebi oprostila kada bih tražila da mene stavi ispred porodice - rekla je Matora.

- Meni nije bilo logično da je ona najgora - rekla je Dragana.

- Sećam se kad mi je sva srećna kupila parfem, a ja tovorila i rekla da mi se ne sviđa. Stalno mi to prebacuje

Autor: A.Anđić