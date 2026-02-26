AKTUELNO

Zadruga

Nikad ne bih sebi oprostila... Matora progovorila o Draganinoj porodici, pa otkrila kako ju je osvojila: Kad je mami bilo 40 dana... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Iskrene do koske!

Naredni par u ljubavnom kvizu bile su Jovana Tomić Matora i Dragana Stojančević.

- Ona najviše kod mene voli što sam smirena, umem da prećutim i što ne psujem - rekla je Dragana.

- Teme u našem odnosu koje najviše izbegavam su najviše vezane za moju porodicu i tužne teme - rekla je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam otvorena, sve joj kažem, ali ne za stolom. Kod nje su mi se najviše dopale njene oči. Volim što je srčana, što se bori za mene i pravdu - rekla je Dragana.

- Ja sam se zaljubila mesec dana posle veze. Kad sam mami davala 40 dana celu noć nije spavala, shvatila sam koliko brine o meni. Pasivno-agresivno ponašanje koje ponekad koristim? Ja mislim da ona bude u fazonu da mogu da izađem sa drugarima, a posle ću da prebacim. Našle smo kompromis - rekla je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ona je mene terala jedno vreme da zovem i pričam sa roditeljima. Ona je bila za to i da insistiram - rekla je Dragana.

- Nikad ne bih sebi oprostila kada bih tražila da mene stavi ispred porodice - rekla je Matora.

- Meni nije bilo logično da je ona najgora - rekla je Dragana.

- Sećam se kad mi je sva srećna kupila parfem, a ja tovorila i rekla da mi se ne sviđa. Stalno mi to prebacuje

Detaljnije pogledajte OVDE.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Barbara Bobak ponovo ponizila Ljubu Aličića: Nazvala ga koleginicom, a onda je Breskvica progovorila o duetu sa Cecom!

Zadruga

Ne zanima nju Peja u sto života: Poršelina razvezala jezik o Eni Čolić, Mimas ne štedi reči (VIDEO)

Zadruga

Ne štede reči hvale! Kariću raste ego poput kvasca, gledateljke ga vinule u nebesa: Ti si oličenje pravog muškarca, nije bitno ko je PRVO MESTO, nego

Farma

IZA JAKE LIČNOSTI, KRIJE SE STRAH... Andrea otkrila čega se najviše plaši po izlasku iz rijalitija: Bojim se da moji roditelji... (VIDEO)

Domaći

Ta slika koju ostavlja u javnosti... Komšije Nikole Rokvića razvezale jezik, bez dlake na jeziku otkrili kako se pevač ponaša kada su kamere ugašene

Zadruga

Stižu rode u Elitu 9?! Hana progovorila o potencijalnoj trudnoći, pa priznala: Nerio ne bi bio sa Sandrom, gleda je kao MUŠKARCA (VIDEO)