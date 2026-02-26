Njena mama je pljuvala... Anita udarila na Anđela preko Teodore Džehverović, on odmah skočio da odbrani svoju bivšu! (VIDEO)

Ne može više da ćuti!

U toku je esmija "Pitanja gledalaca", a voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje za Matoru.

Vidimo da braniš Anitu, da li su se vratile emocije?

- Samo sam realna. Totalno me pustio aj bes i gnev i ne pada mi na pamet. Normalno je da će da mi bude veći krivac Anita od Anđele - rekla je Matora.

- Ne kapiram čemu potreba za ovakva pitanja? - skočila je Anita.

Teodora, prošle nedelje ti je srce bilo na mestu, zašto ne daš šansu?

- Ispoštovala sam zadatak koliko sam mogla i apsolutno me više ništa ne zanima - rekla je Teodora.

- Vidi se gde je njeno srce - kod Bebice.

Anita, kako to da od milion devojaka nijedna nije rekla ništa loše za Anđela, čak ni naša Džehvica, već samo ti koja sve svoje bivše najstrašnije napljuješ?

- Da se nismo posvađali ne bi iznosili sad. Oni se nisu svađali na taj način. Ona nije ni pljuvala nego njena mama. Za Teodoru neke stvarčice znam, ali ovako mi se nije poveravao ni o svojim porodičnim stvarima - rekla je Anita.

- Ja znam da je ona neke druge stvari slušala gde su pljuvali mene i naš odnos. Moj i Teodorin odnos se završio pre šest godina. Mi smo od javnosti krili našu vezu u tome je fora. Anita nigde nijednu ružnu reč od mene napolju nije dobila dok se nismo ovde posvađali. Nisam ja bio sa Teodorinom mamom u vezi i ne znam zašto bih ulazio u konflikt sa njom - rekao je Anđelo.

- Ja sam mu prva devojka nakon Teodore da je bio sa njom u vezi. Teodorine bitke je vodila njena mama, a moje vodim ja - rekla je Anita.

- Bio sam i sa Sanjom u vezi - rekao je Anđelo.

- Nije bio u ozbiljnoj vezi! Samo Teodora i ja! - rekla je Anita.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić