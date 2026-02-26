AKTUELNO

TREBA DOBRO DA SHVATI JANJUŠEVE REČI! Asminov otac žestoko o Maji Marinković i bivšoj snaji Aneli: Sin kao da je čitao moje misli...

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Učesnik "Elite" Asmin Durdžić Alibaba žestoko je zaratio s Majom Marinković, koja ne prestaje da ga vređa i ponižava tokom sve učestalijih verbalnih sukoba u Beloj kući. Porodica ga je ranije upozorila da se ne ponižava zbog nje, a sada je novonastala zbivanja za Pink.rs prokomentarisao njegov otac Mustafa.

On smatra da je u vezi sa Majom Marinković njegovom sinu Asminu najbolje savete dao njen bivši partner Marko Janjušević Janjuš.

Foto: Pink.rs

- Maja Marinković, o njoj ne želim da razmišljam, ali želeo bih da Asmin shvati Janjuševe reči ozbiljno i da se udalji od Maje što pre. Ujedno želim njenom tati Takiju brzo ozdravljenje - bio je rezervisan Mustafa.

Mnogima se čini da se Asminov odnos s bivšom ženom Aneli Ahmić normalizovao poslednjih dana, a Mustafa se nada da će to biti na duže staze.

Foto: Pink.rs, Privatna arhiva

- Asmin kao da je čitao moje misli i konačno se stavlja u zaštitu svoje bivše. Veoma mi je to drago, samim tim što je kod nas mesec Ramazan i što ljudi treba da budu oslonac jedni drugima. Želeo bih da i posle Ramazana ostanu u nekakvom normalnom ljudskom odnosu zbog Nore. Nora treba oba roditelja - zaključio je Durdžić za Pink.rs.

