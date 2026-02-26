Ona se kune, na Boga ne misli! Janjuš pokrenuo uništenje Maje Marinković, udario na njeno 'prijateljstvo' sa Stanijom, a tek da čujete šta kaže o Ani Korać! (VIDEO)

Razvezao jezik!

U toku emisije "Pitanja gledalaca" došlo je do žustre rasprave između Maje Marinković i Janjuša, kada je on razotkrio šta je sve Maja iznosila o Aneli Ahmić. On je svoje izlaganje nastavio u Pabu pred drugim cimerima.

- Ja ne želim ovde da ulazim ni u šta zbog moje majke i oca, ne želim da se sekiraju. To je tako kvarno da to svet nije video. Govori meni: " Koliko smrdi od jedan do pet?". Devojka stvarno nikad nije smrdela! Šta ti misliš da ja ne bih za toliko vremena primetio. Nikad mi ne bi palo na pamet to. To se kune na Boga ne misli. Kaže rekao joj advokat da se pomeri jer će se pomiriti sa njom. To su sve foliranti! Govori da je Anđelo nikad nije izdao, pa gde da je izda?! Nikad se videli nisu! Mada, ja mislim da su se videli. Ako je iko zna, ja je znam - rekao je Janjuš.

- Čim je podignuta u pet i 20 j*baće nam majku - rekao je Mića.

- Stanija drugarica? Kakva Stanija, ne može je gledi očima. Stanija nju ni ne gleda kao prijateljicu- rekao je Janjuš.

- Njoj je Ana Korać bila idol - rekao je Mića.

- Znaš li šta je Ana Korać za nju - rekao je Mića.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić