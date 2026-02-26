ISPOD NJENE KOŽE LEŽI ONA GROZNA MAJA! Anelina majka Grofica urnisala Marinkovićevu: Ta prljavuša je izgledala kao saobraćajna nesreća, krpili su joj karoseriju!

"Elitu" danima trese žestoki rat Aneli Ahmić i Maje Marinković, koja danas nije birala reči kojima bi uvredila svoju ljutu suparnicu, doskorašnju prijateljicu.

Maja je žestoko izvređala fizički izgled Aneli Ahmić, a potom ju je pred svima optužila da smrdi, te da ne vodi računa o ličnoj higijeni, zbog čega je u njenu odbranu stao Marko Janjušević Janjuš.

U odbranu svoje naslednice stala je i njena majka Jasmina Ahmić Grofica, koja je bez dlake na jeziku progovorila o Marinkovićevoj.

- Joj, neki dan gledam klip, ne znam koja godina, kad Maji vadi Zorica prljavi, usmrđeni veš i baca joj... Prljavuša vazda bila, ispod Majine kože uvek leži ona odurna, grozna Maja iako joj površinu brusili i izgled izmenili ona je ona. Kad god je podignu, lupeta nekih sedam reči koje je Đedović naučio - kaže Anelina majka za Pink.rs i dodaje:

- Videli ste na nominaciji prošloj ko je sve izgledom zasenio, svi su ostali bez daha dok Aneli hodala i komentarisala ono dvoje retarda. Aneli ima operisan nos i grudi koje je izvadila i napumpane usne, ona se tamo ni za šta ne pravda... Dok je Maja izgledala kao saobraćajna nesreća, pa joj posle krpili karoseriju i totalno menjali, pa sada i liči na nešto koje se zove "Ja pa ja" - u svom stilu prokomentarisala je Grofica.

Autor: D. T.