Anđela Đuričić je zla, juri muškarce sa parama! Bivša učesnica rijalitija ne štedi reči: Gazi preko mrtvih, retko loša osoba

Bivša učesnica "Zadruge" Sofija Una Manić se povukla iz medija otkako je postala majka, te je maksimalno posvećena detetu i partneru, a sada je u jednom intervjuu žestoko potkačila Anđelu Đuričić, drugoplasiranu superfinalistkinju prethodne sezone "Elite".

I dalje pamti kako ju je Anđela potcenjivala tokom zajedničkog učešća u jednoj od sezona.

- Ja sam dobra inače sa Pavlom Jovanovićem, a inače sam puno toga čula i svedočila sam nekim stvarima, pa otud znam mnogo što šta o Anđeli. Generalno, ona i ja smo imale velike sukobe u rijalitiju. Mnogo me je potcenjivala, pričala je o braku i tome kako ja nisam postala majka, ma svašta. Da bi kasnije, baš ona pročitala čestitku Lepom Mići od mene i moje ćerke - prisetila se Sofija Una.

- Ona je mnogo poletela i sa Gastozom i sa Pavlom, ona ima tip muškarca za koji se lepi i koji imaju novca. Gastoz možda nema toliko novca, ali ima medije gde god da se pojavi, pa ona to koristi. Anđela gazi preko mrtvih za sve što je u pitanju. Ne bira sredstva, ona je hladnokrvna i zla, retko loša osoba - rekla je Una, pa je nastavila žestoko:

- Ona nije ni u rijalitiju ništa pokazala, nema nijedan kvalitet, mislim da ni kao voditeljka ne bi mogla. Kad se sabere sve, mnogo je tu suza proliveno, i od strane ljudi koji su bili zainteresovani za nju, ali videćemo.

Autor: D. T.