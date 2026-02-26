AKTUELNO

Domaći

Anđela Đuričić je zla, juri muškarce sa parama! Bivša učesnica rijalitija ne štedi reči: Gazi preko mrtvih, retko loša osoba

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bivša učesnica "Zadruge" Sofija Una Manić se povukla iz medija otkako je postala majka, te je maksimalno posvećena detetu i partneru, a sada je u jednom intervjuu žestoko potkačila Anđelu Đuričić, drugoplasiranu superfinalistkinju prethodne sezone "Elite".

I dalje pamti kako ju je Anđela potcenjivala tokom zajedničkog učešća u jednoj od sezona.

Foto: RED TV

- Ja sam dobra inače sa Pavlom Jovanovićem, a inače sam puno toga čula i svedočila sam nekim stvarima, pa otud znam mnogo što šta o Anđeli. Generalno, ona i ja smo imale velike sukobe u rijalitiju. Mnogo me je potcenjivala, pričala je o braku i tome kako ja nisam postala majka, ma svašta. Da bi kasnije, baš ona pročitala čestitku Lepom Mići od mene i moje ćerke - prisetila se Sofija Una.

Foto: Pink.rs

- Ona je mnogo poletela i sa Gastozom i sa Pavlom, ona ima tip muškarca za koji se lepi i koji imaju novca. Gastoz možda nema toliko novca, ali ima medije gde god da se pojavi, pa ona to koristi. Anđela gazi preko mrtvih za sve što je u pitanju. Ne bira sredstva, ona je hladnokrvna i zla, retko loša osoba - rekla je Una, pa je nastavila žestoko:

Foto: Pink.rs/N. Žugić

- Ona nije ni u rijalitiju ništa pokazala, nema nijedan kvalitet, mislim da ni kao voditeljka ne bi mogla. Kad se sabere sve, mnogo je tu suza proliveno, i od strane ljudi koji su bili zainteresovani za nju, ali videćemo.

Autor: D. T.

#Anđela Đuričić

#Sofija Una Manić

POVEZANE VESTI

Domaći

Porodila se bivša zadrugarka, dobila ćerku s 20 godina starijim muškarcem

Domaći

SLAVLJE U DOMU SOFIJE JANIĆIJEVIĆ! Bivša učesnica Elite podelila emotivne porodične fotke, NJOJ se obratila emotivnim rečima (FOTO)

Domaći

Prvo oglašavanje Anđele Đuričić nakon raskida sa Gastozom! Otkrila planove za budućnost, pa potkačila bivšeg: To je jedan...

Domaći

SPREMNA ZA NOVU ŽIVOTNU ULOGU! Pogledajte kako Aleks Nikolić izgleda u devetom mesecu trudnoće - nikad srećnija i nasmejanija, spremna da RODI CARICU!

Domaći

DUGO GA JE ČUVALA OD OČIJU JAVNOSTI! Ana Korać objavila fotku s mužem - sela mu u krilo, pa razvukla osmeh (FOTO)

Domaći

RASPAMETILA SVE: Anđela Đuričić pokazala čime raspolaže, sve pršti, ZADNJICA U PRVOM PLANU! (FOTO)