Šta je to Anđelo radio u Dubaiju?! Bivša učesnica Elite rešila da progovori, otkrila je konačno i šta je imala sa Đukićem (VIDEO)

U novom izdanju emisije "Pitam za druga" voditelji Stefan Milošević Panda i Maša Mihailović ugostili su bivše učesnike Elite Ivu Stupar i Božu Džonsa.

Iva je tokom svog učešća dobila nadimak Iva Dubai zbog svog rada u Dubaiju. S tim u vezi ona je otkrila da li je sretala Anđela Rankovića u Dubaiju s obzirom da ga je nedavno posetio.

- Anđela nisam viđala, videla sam Manuela, nije mogao da uđe u neki restoran. Sad mu je to postala kancelarija. U taj restoran je jako teško da se uđe. Nemamo mesta tamo, moram da blokiram rezervacije nedelju dana unapred. Anđelo i ja se jesmo čuli, ali nismo se privatno družili. Anđelo i ja smo jako dobri i super smo funkcionisali. Nisam ja njega uopšte viđala u Dubaiju.

Prokomentarisala je i temu koja je jedno vreme usijala Belu kuću, aferu Milene Kačavende i Anđela.

- Meni on uopšte ne deluje kao takav. Meni nije slao jer verovatno nisam htela. I on će me ubiti. Mene je više začudila situacija sa Comarom. Čovek nije mogao da funkcioniše danima. Pogodilo ga je! Što bi ga pogodilo ako se nije desilo. I meni se desilo da su posle dve nedelje počeli da komentarišu šta sam ja radila u Dubaiju, a ne znaju ništa. Meni je Mića stalno govori da im odgovorim, ali oni mene nisu zanimali. Anđelo je uskočio jer me zna preko Manuela. Onda je i Kačavenda rekla da me zgotivila. Oni prema meni nisu bili loši. Pa i taj Terza je bio posle svega super sa mnom, izmirili smo se.

Priznala je da li je bila sa Filipom Đukićem.

- Juče čitam da sam i ja bila sa Filipom, a to nije tačno. On je došao kod mene u krevet, a ja sam odmah izašla. Bora Santana je tako nešto izjavio i eto - rekla je Iva.

