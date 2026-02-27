Evo kako izgleda penthaus Maje Marinković: Bivši učesnik rijalitija sve ispričao, a tek da čujete kakve mu je poruke slao otac Dače Virijevića

AKTUELNO

U novom izdanju emisije "Pitam za druga" voditelji Stefan Milošević Panda i Maša Mihailović ugostili su bivše učesnike Elite Ivu Stupar i Božu Džonsa.

Boža je ovom prilikom potpuno zauzeo stranu Maje Marinković čije učešće u Eliti 9 iz dana u dan izaziva sve burnije reakcije. Takođe je otkrio kako izgleda njen stan u Beogradu.

- Kako je lep Majin stan. Planiraju da kupe ove ili sledeće godine još jedan stan, možda neće penthaus. Ja sam jedini koji je bio tamo kod nje. Nebitno što ja nju volim, ne sviđa mi se dosta toga što tamo radi. Dozvolila je Janjušu da joj postavlja ultimatume, kao prvostepeni rijliti igrač. Ako ona do sredine aprila ne uđe u vezu, neće ni ući. Ono je sa Filipom bilo igranje.

Foto: RED TV Printscreen

Osvrnuo se i na Janjuševo raskrinkavanje Maje i advokata.

- On je onda za rijaliti... Aneli i Asmin spuštaju loptu zbog deteta, ne verujem da će nešto biti. Ona možda čeka trenutak da uđe u neki odnos zbog neke igre. Ja sam mislila da će oni ući u vezu sa nekom i da će njoj biti dosadno, pa bi gledala da r*zje*be kako bi dokazala da može da ga ima. To je njena igra, njoj je tamo dosadno.

Foto: RED TV Printscreen

Priznao je kakve je poruke dobio od oca Dače Virijevića.

- Meni je pisao Brazilac preteće poruke jer sam ja Daču nazvao pogrdnim imenima. Iznervirao sam se koliko je nisko udario na Maju. Psovke neke mi je rekao, malo smo se kuckali. Kad sam odgovorio nije nastavio da vređa, ali nije bila normalna poruka.

