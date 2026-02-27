AKTUELNO

Zadruga

AFERA 'PAŠTETA' TRESE ELITU! Učesnici shvatili da Anita ima pik na Maju Marinković: Nije Luka folirant, on je BUDALETINA (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

Voditeljka Ivana Šopić najavila je učesnicima naredni video snimak na kom su imali priliku da vide kako Anita Stanojlović ljubomoriše Luki Vujoviću na Maju Marinković.

- Ma jok, Maja može da traži ovako, pitala je mene za prodavnicu, pa sam joj rekla: "Pitaj njega, šta pitaš mene". Ja sam ovde na klipu na Anelinoj strani, jer bih ja preskočila ovde ogradu, ti ćeš da daješ paštetu mom neprijatelju?! Kako možeš da daješ Maji paštetu samo što si ušao, a njih dve su neprijatelji, a oni vereni - rekla je Anita.

pročitajte još

SADA JE SVE JASNO: Matora otkrila kakvo je pomirenje Asmina i Aneli, ubeđena u jednu stvar (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

- Moje dete i ja smo ga ispratili ovde. Nije ista težina, ovde smo bili, živeli smo napolju zajedno. A to što se tiče paštete, ona govori kako bi zamerila i ona njemu to, pa što nije zamerila sebi kada je ušla ovde i počela ga muvati?! Karma je ku*ka, ona se vrati kada se najmanje nadaš - rekla je Aneli.

- Ja sam samo prihvatila da se menjamo, ona je rekla, ja sam prihvatila. Luka može da priča sa svakom devojkom, osim s Aneli, nema šta s njom da priča - rekla je Anita.

pročitajte još

Opšti haos za stolom oko lemura i garderobe! Maja i Aneli napravile pometnju oko deljenja stvari, Kačavendi pala roletna: Setite se kako je prošle god

- Koliko Anita nema sigurnost u Luku, sada ulazim u wc, ponovo ga vidim u ogledalu kako me gleda. Drži ga dok izađe iz wc - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Rekla je i meni ona to, juče smo pričali, nakon što sam odbio zadatak, nakon ljubavnog klipa, nakon što vidi da štitim odnos, rekla je da nemam problem, ali bih sada ja radio to na silu - rekao je Luka.

- Posle je Maja došla, ja sam je pitala kako bi ona reagovala, ovo je deo klipa. Poenta je kako bi Maja i ja reagovale da pustimo verenika i da on da nekom drugom paštetu - rekla je Anita.

pročitajte još

Maja ima emocije prema Asminu: Kačavenda raskrinkala Marinkovićevu, sumnja da sve vreme igra igru sa Durdžićem (VIDEO)

- Ja se tu nisam složio sa Anitom, ništa loše nisam uradio tu noć, to je ulazak. Došli smo ovde, prva ekipa koja je ušla, hrana je bila ovde. Uzeo sam za sebe, za Terzu i za meni drage ljude...Tu noć sam paštete odneo kod kreveta, Maja je uzela drugu vrstu, pa je pitala je l' ima neko neku drugu - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ako mi nešto bude trebalo, tražiću Aniti, a ne Luki, ne želim da im pravim problem - rekla je Maja.

- Na klipu se vidi jasno da oni pričaju o Maji. To što ste pričali sa Majom, sigurno niste rekli Maji da ste pričali o pašteti, da Anita ljubomoriše onako simpatično. Ti Luka nisi folirant, ti si budaletina - rekao je Dača.

pročitajte još

Nova drama Maje i Asmina! Pljušte prozivke po pušionici: Čula sam od tvoje žene da voliš advokate (VIDEO)

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Domaći

Ivan i Anđelo idu na sud: Novi sukob trese Belu kuću, Marinković zapretio tužbom! (VIDEO)

Zadruga

Anita kamenuje Elitu: Zbog Luke doživela nikad žešće pomračenje, karambol svetskih razmera! (VIDEO)

Domaći

Nije se okupala posle s*ksa, aljkavuša: Slađa Poršelina unakazila Maju Marinković, pa obelodanila da je Taki platio silikone Teodori Delić! (VIDEO)

Zadruga

Bukti rat: Učesnici kivni na Ivanovo ponašanje prema Jeleni! Smatraju da je folirant! (VIDEO)

Domaći

Dete mi neće odrastati uz Ahmiće: Alibaba doneo odluku da Aneli oduzme starateljstvo nad Norom, pa žestoko oblatio Maju Marinković! (VIDEO)

Domaći

Bolje bih te j*bo nego Filip: Alibaba ušao u crveno, Maju Marinković unakazio! Pljušte prozivke (VIDEO)