AFERA 'PAŠTETA' TRESE ELITU! Učesnici shvatili da Anita ima pik na Maju Marinković: Nije Luka folirant, on je BUDALETINA (VIDEO)

Haos!

Voditeljka Ivana Šopić najavila je učesnicima naredni video snimak na kom su imali priliku da vide kako Anita Stanojlović ljubomoriše Luki Vujoviću na Maju Marinković.

- Ma jok, Maja može da traži ovako, pitala je mene za prodavnicu, pa sam joj rekla: "Pitaj njega, šta pitaš mene". Ja sam ovde na klipu na Anelinoj strani, jer bih ja preskočila ovde ogradu, ti ćeš da daješ paštetu mom neprijatelju?! Kako možeš da daješ Maji paštetu samo što si ušao, a njih dve su neprijatelji, a oni vereni - rekla je Anita.

- Moje dete i ja smo ga ispratili ovde. Nije ista težina, ovde smo bili, živeli smo napolju zajedno. A to što se tiče paštete, ona govori kako bi zamerila i ona njemu to, pa što nije zamerila sebi kada je ušla ovde i počela ga muvati?! Karma je ku*ka, ona se vrati kada se najmanje nadaš - rekla je Aneli.

- Ja sam samo prihvatila da se menjamo, ona je rekla, ja sam prihvatila. Luka može da priča sa svakom devojkom, osim s Aneli, nema šta s njom da priča - rekla je Anita.

- Koliko Anita nema sigurnost u Luku, sada ulazim u wc, ponovo ga vidim u ogledalu kako me gleda. Drži ga dok izađe iz wc - rekla je Aneli.

- Rekla je i meni ona to, juče smo pričali, nakon što sam odbio zadatak, nakon ljubavnog klipa, nakon što vidi da štitim odnos, rekla je da nemam problem, ali bih sada ja radio to na silu - rekao je Luka.

- Posle je Maja došla, ja sam je pitala kako bi ona reagovala, ovo je deo klipa. Poenta je kako bi Maja i ja reagovale da pustimo verenika i da on da nekom drugom paštetu - rekla je Anita.

- Ja se tu nisam složio sa Anitom, ništa loše nisam uradio tu noć, to je ulazak. Došli smo ovde, prva ekipa koja je ušla, hrana je bila ovde. Uzeo sam za sebe, za Terzu i za meni drage ljude...Tu noć sam paštete odneo kod kreveta, Maja je uzela drugu vrstu, pa je pitala je l' ima neko neku drugu - rekao je Luka.

- Ako mi nešto bude trebalo, tražiću Aniti, a ne Luki, ne želim da im pravim problem - rekla je Maja.

- Na klipu se vidi jasno da oni pričaju o Maji. To što ste pričali sa Majom, sigurno niste rekli Maji da ste pričali o pašteti, da Anita ljubomoriše onako simpatično. Ti Luka nisi folirant, ti si budaletina - rekao je Dača.

Autor: Nikola Žugić