Raskrinkavanje kakvog nema! Anita otkrila da Mina krije od Viktora AFERU kroz privezak, Vrbaški podivljala: Rekla mi je da su Anđelo i Đedović U ŠEMI (VIDEO)

Karambol za stolom!

Mina Vrbaški totalno je podivljala zbog Anite Stanojlović, te su započele potpuno raskrinkavanje izbacivanjem svog prljavog veša iz njihovog odnosa.

- Isto tako kao što na tvom ljubavnom snimku nema crvenog priveska čupavog. Gde je?! Rekla si da nikada nije bio - rekao je Luka.

- Pozdrav za Relju i Nikoliju! - rekla je Mina.

- Ima još nešto na njenoj bubici, ima od prsluka ono crno - rekla je Anita.

- S čijeg prsluka - pitao je Viktor.

- On ima gumicu za kosu, a ona ima to sa prsluka, momak o kom sam pričala - rekla je Anita.

- Ovo nije bilo tu! Hajde zakuni se. Ja se kunem da ja ovaj rajsfešlus nikada video nisam - besneo je Gagić.

- Evo slušaj mene kako je bilo...Ovako, prodavnica, ta osoba stoji kod vrata, ona pokazuje privezak, a on pokazuje njenu gumicu sa kosu. To sam rekla Sofiji i Terzi da ću ići kod Drveta, videla sam da stoji i dalje tu - rekla je Anita.

- Što se tiče Anite i ovoga što iznosi, ja razumem da ste ostrašćeni. Nisam ja tema - rekla je Mina.

- Bili ste u vezi, da, bile smo dobre - rekla je Anita.

- Okreće se po ko zna koji put, ja ovo nisam video i da je bilo kada sam proveravao, mislim da nije bilo - rekao je Viktor.

- Niste primetili ni ono što mi je dala Anita na samom početku, ali ovo spinovanje... - rekla je Vrbaški.

- Ona je dobijala priveske dok je bila sa njim u vezi, sat, pivo... - rekla je Anita.

- Kada pričamo o tome, ti reci ko je Anđelov dečko, da ne kažem ja. Anita mi je rekla, još u Odabranima, kako ona zna da su Marko Đedović i Anđelo u šemi - rekla je Mina.

- Ja sam sa Đedovićem super, najlakše je reći za Đedovića, pozdrav za njega - rekla je Anita.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić