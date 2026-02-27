AKTUELNO

ZA NJU SPREMAM TUŽBU: Anđelo otkrio kada mu je Anita prvi put LJUBOMORISALA na Đedovića, doneo odluku koja će je skupo košatiti (VIDEO)

Nema dalje!

Nakon što je Mina Vrbaški rekla da je Anita Stanojlović rekla da su Anđelo Ranković i Marko Đedović u šemi, Anđelo je ustao i otrkio sve:

- Sada ću ja da kaže, ti lažeš da to nikada nisi spomenula, svađa kada je bila u Doku, ti si to rekla, a govoriš ovde da Mina lažeš - rekao je Anđelo.

- Znam ja dosta o tebi, tako da bolje da ćutiš - govorio je Luka.

- Luka ti nisi svestan nekih stvari, meni je Anita u Doku rekla tada "ajde pali, ti i Đedović ste u šemi", ja sam nju tada vređao, nazvao sam je lezbijko, a ona je meni rekla da se ja je*em sa Đedovićem, a ja sam odgovorio da joj je*em braću i zato znam da je ona to govorila Mini - govorio je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sve što je bilo tokom svađe, ja sam snimila - rekala je Anita.

- Ja se sećam da je Anita spremila neko inenađenje koje je za Anđela i tada se pričalo - dodala je Matora.

- Ovo je već ispričana priča, to se odavno komentariše, a Anđelo je rekao meni u sedmici da ne veruje Đedoviću i da on zna šta radi. On ima potrebe da skače na mene - dodala je Anita.

- Ona je rekla da sumnja u to - dodao je Luka.

- Ona pravi od mene bisekualca, ali će za to da dobije tužbu. Ona je uvek aludirala na to i ljubomorisala - dodao je Anđelo.

- Ma ljudi Mina da bi branila sebe, izmišlja priče, to je jasno. Moram da kažem da ja bez bubica na pričam, a ona ih pokrije i kaže mi sve - dodala je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: N.B.

