MI SMO SADA ZAVRŠILI: Bebica rešio da stavi tačku na vezu sa Teodorom, preko ovoga joj ne prelazi (VIDEO)

Au!

Nenad Macanović Bebica i Teodora Delić svađali su se tokom emisije, te je Bebica saznao da Teodora njega ne smatra muškarcem.

-Ti i ja smo zavšrili sada, jedem govnna ovde zbog tebe - rekao je Bebica.

- Sram te bilo , već sam te upozorila, a ti slušaš savete od Asmina koji je govorio kako će me je*ati do marta - dodala je Teodora.

-Ja to ne radim, ja sam uz tebe, a ti govoriš da nisam, govoriš da sam kontra - dodao je Bebica.

- Ti ne znaš da staneš iza svoje devojke - rekla je Teodora.

- Mi smo završili - dodao je Bebica i ustao od Teodore.

Autor: N.B.