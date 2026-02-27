Puče veliko prijateljstvo Bore i Kačavende! Sada definitivno zaratili, LUK im zabiberio čorbu: Upozoravam te, nemoj da se mangupiraš (VIDEO)

Sledi raskrinkavanje?!

I nakon kratkog predaha od sukoba, Milena Kačavenda i Bora Santana nastavili su svađu u cik zore koja je izbila zbog luka.

- Uzeo si luk, još me i nap*šavaš ku*cem, ovo je poslednji put, sledeći put ćeš da vidiš. Koga ćeš ti da vređaš?! Sam ja tebe uvredila ili ti mene, pi*ko jedna - rekla je Kačavenda.

- Nisam uzeo luk, evo ti pitaj, ja ti kažem da nisam uzeo - rekao je Bora.

- Ja ti kažem da se ne mangupiraš, sa mnom ne, ja nisam cinkaroš, niti sam ti je*ala mamu - rekla je Milena.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić