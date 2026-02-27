O OVOME ĆE SE PRIČATI! Mina raskrinkala navodnu aferu Anđela i Đedovića, Kačavendu razapeli Miki i Janjuš, ona se POPELA NA STO, Luka odjavio Anitinu Tamaru!

Bilo je veoma zanimljivo.

Sinoć je u "Eliti" održana emisija "Gledanje snimaka" a u njoj su učenici i gledaoci imali prilike da vide i čuju mnoge stvari o kojima se do sada samo spekulisalo.

Aneli i Asmin i dalje gaje emocije jedno prema drugom

Prvi video snimak bio je onaj na kom su svi imali priliku da vide kako Asmin Durdžić govori da zna da Aneli Ahmić njega i dalje voli i da ima i on neku empatiju prema njoj.

- Nije prvi put da on to meni govori, više puta je on to ovde istakao i rekao. Meni je drago da on zna da sam ja dobar čovek, ali smatram da bi trebao da ako misli to, da treba da se ponaša dobro prema meni - rekla je Aneli.

- U suštini sam rekao da nije loš čovek, nije ona loš čovek stvarno, samo je nju progutao rijaliti i javni svet, pa i njena porodica, sestra i mama. Zato sam i rekao Luki da ako hoće da ima ženu, da je odvoji od porodice, samo tako možeš da budeš sa njom. Ona treba da shvati da ovo što smo mi uradili je istina, s tim treba da živi. Ona treba da shvati da njoj Nora mora da bude bitnija od ovih ljudi, na mene moji roditelji ne mogu da utiču, radim ono što želim da radim... Nju ne treba da zanima moj privatni život, da ne sramotim dete, isto tako me i ne zanima njen privatni život, osim ako nije kockar ili nešto slično... Njoj treba muškarac koji već ima dete i koji je prošao nešto u životu, nije Luka loš u duši, on je neiživljen muškarac jer je bio 10 godina u zatvoru - rekao je Asmin.

- Moram da kažem da se Maja nasmejala sebi u životu, ne mislim da je ona mislila na mene, ali moram da kažem da Asmin i Aneli moraju preko suda da reše neke stvari, a sve ostalo da li će supuštati loptu je samo plus. Smatram da ona ne mora da stalno da bude u vezi, ne treba da živi odmah sa nekim, ona ako je normalna devojka, treba sama da živi, ali u njihovom odnosu pobeđuje pametniji i osoba koja popust, ali ako drugi ne popusti bar malo, tu nastaje haos. Moram da kažem da se vidi da je Asmin supustio loptu, jer je ona majka njegovog deteta, ne smeju više da se blamiraju i oni to treba da znaju. - rekao je Janjuš.

- Ja se jesam nasmejala, jer mi tako sve ovo zvuči. Primetili smo svi kada slušamo njih sa strane, je ono čemu oni treba da teže, jer imaju dete, ja se slažem da treba da se spusti lopta, ali teorija je jedno, a praksa drugo. Oni nama nisu pokazali praksu, već nešto drugo, samo sukobe. Janjuš jeste u pravu za jednu stvar, njih dvoje treba da budu jedno drugo prioritet, i da ih ne zanimaju njihove porodice, smatram da će ovo jedan period biti ovako, ali sve će ići u krug, a što se tiče Janjuša, iskreno mislim da je Asmin mislio na njega. Janjuš pokazuje nemoć pa komentariše mene - rekla je Maja.- Poenta je u njihovom karakterima, danas smo pričali o porodicama, a njihove su preterano umešane u ovog, a Asmin je neko ko je privrženiji svojoj porodici, dok Aneli je neko koga boli ku*ac za svoju porodoci, u njenoj porodici su odnosi katastrofa. On je odmah rekao šta i kako, a nju boli ku*ac - rekao je Ivan.

Nerio stao uz tetku Aneli - Slušao sam klip, iskreno, blam mi je čuti da Asmin ovako razmišlja, mislim da je iskren bio kada je rekao da se pogubila, to mislim i ja. Ovaj njihov trenutni odnos je okej, treba da bude tako, ovog puta mi deluju iskreno. Što se tiče deteta, mislim da Asmin ne traži previše, ima dve ili tri stavke, mogli bi i sami da se dogovore bez suda jer već imaju 50/50 starateljstvo nad detetom... Hteo sam da kažem da mislim da imaju neku vrstu emocije jedno prema drugom, ne mislim na ljubavnu, ali kao roditelji, mislim da da - rekao je Nerio.

Aneli i Asmin protiv Maje Marinković

Asmin Durdžić došao je do pušionice, te se tako ponovo posvađao sa Majom Marinković, a u ovoj svađi su pljuštale prozivke na sve strane.

- Ja sam čula od tvoje žene da ti je advokat gej - rekla je Maja.

- Njemu ću posebno da je*em mater jer mi se umešao u vezu - rekao je Asmin.

- Ne treba ti meni ništa da platiš, pa nisam ja sponzoruša i ku*ava - rekla je Maja.

Nakon toga došlo je do nove svađe Anei i Maje, i to oko garderobe.

Luka odjavljuje Tamaru kao Anitinu drugaricu

Tokom emisije došlo je i do još jednog prozivanja Anitine drugarice i PR menadžerke Tamare, a čini se da je Luka u potpunosti usmerava protiv Stanojlovićeve.

- Mi smo pričali o danu ulaska, kako sam ja ulazila, pa smo se dotakli kako je on ušao ovde. Nisam ja na osnovu klipa komentarisala ovo. Imale smo svađu kada je izvređala Tamaru zajedno sa Asminom, nakon toga smo spustile loptu i sve smo bolje i bolje. Ne znači da nećemo da se svađamo, naš odnos je ovakav od šestice, od najbolje do najgore - rekla je Anita.

- Meni si rekla da ne možeš da budeš dobra sa mnom jer sam vređao Tamaru, a Maja je vređala više nego ja, pa ste dobre - rekao je Asmin.

- Tamara je komentarisala da ja treba da se ugledam na Anđela i da je Anđelo 90 odsto rekao istinu, a ona u najgorem sukobu sa njim - rekao je Luka.

Mina raskrinkala navodnu aferu Anđela i Đedovića

Mina Vrbaški totalno je podivljala zbog Anite Stanojlović, te su započele potpuno raskrinkavanje izbacivanjem svog prljavog veša iz njihovog odnosa.

- Isto tako kao što na tvom ljubavnom snimku nema crvenog priveska čupavog. Gde je?! Rekla si da nikada nije bio - rekao je Luka.

- Pozdrav za Relju i Nikoliju! - rekla je Mina.

- On ima gumicu za kosu, a ona ima to sa prsluka, momak o kom sam pričala - rekla je Anita.

- Ovo nije bilo tu! Hajde zakuni se. Ja se kunem da ja ovaj rajsfešlus nikada video nisam - besneo je Gagić.

- Evo slušaj mene kako je bilo...Ovako, prodavnica, ta osoba stoji kod vrata, ona pokazuje privezak, a on pokazuje njenu gumicu sa kosu. To sam rekla Sofiji i Terzi da ću ići kod Drveta, videla sam da stoji i dalje tu - rekla je Anita.

- Kada pričamo o tome, ti reci ko je Anđelov dečko, da ne kažem ja. Anita mi je rekla, još u Odabranima, kako ona zna da su Marko Đedović i Anđelo u šemi - rekla je Mina.

- Sada ću ja da kaže, ti lažeš da to nikada nisi spomenula, svađa kada je bila u Doku, ti si to rekla, a govoriš ovde da Mina lažeš - rekao je Anđelo.

- Znam ja dosta o tebi, tako da bolje da ćutiš - govorio je Luka.

- Luka ti nisi svestan nekih stvari, meni je Anita u Doku rekla tada "ajde pali, ti i Đedović ste u šemi", ja sam nju tada vređao, nazvao sam je lezbijko, a ona je meni rekla da se ja je*em sa Đedovićem, a ja sam odgovorio da joj je*em braću i zato znam da je ona to govorila Mini - govorio je Anđelo i dodao:

- Ona pravi od mene bisekualca, ali će za to da dobije tužbu. Ona je uvek aludirala na to i ljubomorisala - dodao je Anđelo.

Viktor počeo da sumnja u Minino poštenje Dok je Anita Stanojlović govorila o Mininom privesku "crveno srce", Viktor Gagić bio je ubeđen da ono ne postoji, što je Mina prvo demantovala, a potom je potvrdila da postoji i da joj se nalazi u kutiji. - A zabole me...Zabole me ku*ac, ne mogu da se nerviram više ni oko čega - rekao je Viktor.

Miki i Janjuš udruženim snagama razapinju Kačavendu, ONA SE POPELA NA STO

Voditeljka Ivana Šopić najavila je učesnicima naredni video snimak na kom su imali priliku da vide kako Miki Dudić iza leđa pljuje Milenu Kačavendu sa Filipom Đukićem i Milanom Stojičkovićem, ističući da je ona "ubica radosti".

- Nikada nisam rekla da je debil koji je zatvorio tanjir - rekla je Kačavenda.

- Pa nisam izmislio sigurno...Ne mogu tačno vreme da ti kažem kada si to rekla. Žena je tih sedam dana preokrenula meni želudac naopačke. Išli smo da jedemo, ja sam zaboravio tanjir, i onda je ona tako rekla, vređala si me - rekao je Miki.

- Pitam te da li poznaješ Mateju Matijevića?! S obzirom da je bila čestitka, ja to noćas kada sam rekla, on meni posle kaže kada se emisija završila, ide za mnom, ja mu kažem da je on pričao...Stigla je čestitka: "pozdrav od Peje, Ene i Matije" i ona je on u izolaciji rekao: "meni ovo ne odgovara, šta ima da me pozdravlja sa Enom i njenim sinom", a kasnije je okrenuo na Mateju Matijevića - rekla je Kačavenda.

- Odvratno si se ponašala, ne znam da li si klimakterična ili šta već... - rekao je Miki.

- Ti si jedna obična pi*kica, od sedam dana, tri dana zamalo da se ne kupam, koji si ku*ton i prezervativ. Izvinjavao mi se ovde kod pulta kada je pijan, govorio je da jeste iskompleksiran i sujetan, govorio mi je da ima komplekse od maćehe, ja sam ga ućutkivala jer smo na televiziji...Ovo se kaže meni u facu. Rekao si pi*ko: "da si muško, sada bih ti pi*ku slomio" - rekla je Kačavenda.

- Ovo je nepodnošljivo, ona je kamikaza od žene, umislila da je kamikaza, ubija i okoliku i sebe. Sedam osoba sa kojima se družila, sedam osoba je u šoku. Ja ću nastaviti da se družim sa Tanjom, kod Jelke ću da idem da se masiram - govorio je Janjuš.

- Matori skakavcu, sedi dole, ne jedi govna - govorila je Kačavenda.

Bebicu niko ne sažaljeva, iako ga Teodora urniše

Voditeljka Ivana Šopić najavila je sledeći video snimak na kom su imali priliku da vide kako Teodora Delić govori Bebici da je posle Anite Stanojlović, najveći bolesnik u "Eliti 9".

- Ovaj klip je blaža varijanta, lagana, tako da mi je lakše što je ovaj pušten. Sve što sam rekla, stojim iza toga, jeste, Anita i on. Na počeku ovog zadatka bio je klip u pabu gde sam rekla da će da se pokažu ko je najbolesniji, nisam očekivala da će to biti moj dečko. Ovde je bio normalniji. Sada kada sam videla Filipa na klipu, deluje mi kao da ne sluša. Stvarno se dečko prilagodio nama, stvarno sve pet, ali jeb*ga, šta da radim. Što je najgore, ja mislim da kada bi se opet desile lisice, on bi isto radio. To je to, to je on, takav mu je karakter - rekla je Teodora.

- Meni nije smešno uopšte Ivana. Generalno se više i ne sećam oko čega se svađamo. Rekla je 400 puta najmanje to za vreme zadatka, bilo mi je jako odvratno, neprijatno, ovo je jezivo. Katastrofa! Još bolesnijie što su Terza i ovo četvoro šetali, ma da, to je baš top...Meni stvarno nije bilo smešno, bilo mi je mučno, ovo mi je peti rijaliti i najteži mi je do sada. Bukvalno mi je svaki dan težak, osećam tenziju - rekao je Bebica.

- Ja ga razumem u pojedinim situacijama, on je pribran i dozvoljava ovo, a zašto?! Ona se prebacila u fazonu: "hajde da istrpim, imam pet meseci, kupim mir i onda sam s porodicom", ne smatram je toliko ludom da trpi ovo. Mislim da je ona nezadovoljna sa njim, ne sviđa joj se toliko, ako joj se ikada dopadao, sada se ohladila. Odnos bez perspektive, baš je gledam, s jedne strane je osuđujem i neshvatljiva mi je, a s druge strane u očima joj vidim umor - rekla je Vanja Prodanović.

- Evo, treći dan posmatram Teodoru, nikada srećnija nije bila, nikad druželjubivija nije bila, priča o drugim temama. Meni je Vanja to rekla pre neki dan, sada se slažem sa njom. Drži ga, bukvalno, na uzdama, blizu na povodcu, daje na kašičicu koliko mu je dovoljno da diše. Najbitnije je što je rekla: "znam zašto si srećan" i na kraju je rekla, direktno, ona mu da tračak neke nade i on jadan se smeje, a ona u sebi se misli: "budalo jedna, beži". Ja mislim da će on ovo sam da prekine, da (smeh) - rekao je Ivan.

Bebica rešio da preseče stvar sa Teodorom Nenad Macanović Bebica i Teodora Delić svađali su se tokom emisije, te je Bebica saznao da Teodora njega ne smatra muškarcem. -Ti i ja smo zavšrili sada, jedem g*vnna ovde zbog tebe - rekao je Bebica. - Sram te bilo , već sam te upozorila, a ti slušaš savete od Asmina koji je govorio kako će me je*ati do marta - dodala je Teodora.

Boginjin blam dostigao maksimum

Sledeći snimak prikazao je Boginju u njenom možda i najslabijem izdanju u Eliti.

- Boginja je te večeri malo prebacila, pa je krenula da me poljubi, ali ja to nisam hteo., te je onda plakala zbog mene. JA znam da je ona zaljubljena, li ne želim da joj dajem lažnu nadu - rekao je Filip.

- Ovde ljudi vide neke stvai, ali ja sam ispala pravedan, nisam lega sa njim u krevet - dodala je Boginja.

Na narednom klipu koji je pušten, takimčari su mogli da vide kako Anita Stanojlović i Luka Vujović teše Tanju Stijelju Boginju koja je plakala zbog Filipa Đukića.

- Teodora rekla si da je Boginja blam - rekla je Ivana.

- Ako gledam iz trećeg ugla, ne volim kada se žene ponižavaju, muškaci osvajaju, a žene treba da budu osvojene. - rekla je Teodora, pa je otkrila da je uporedila Boginju sa Anđelom Đuričić:

- Boginja je počela da plače jer nema prijatelje, svi su je izdali i njoj je teško - dodala je Anita.

- Boginja juri sve devojke koje prilaze Filipu, a on ne želi da bude sa njom, sačuvao je dva puta da se ne ogreši - rekao je Bora.

Pevačica iskopirala, pa izdala Maju Ivana Šopić, voditeljka emisije "Gledanje snimaka", najavila je sledeći video snimak koji je prikazan učesnicima, na kom su imali priliku da vide kako se Filip Đukić i Jovana Cvijanović vaćare u vešeraju. - Iskreno, meni je ovo kopija Maje, Filipa i mene, mogli su da nađu drugo mesto. Meni je ovo blam! Ti si gledala Maju, mene i Filipa, pa si pokušala isto, samo što je ono bilo smešno. Iskreno, ti kao Majina i Boginjina drugarica nisi smela ovo da dozvoliš, doživela si da budeš je*ačica. Dno dna ti je postupak, posle vešeraja, četiri poze su u krevetu promenili - rekao je Stanić. - Mi smo krenuli, ne mogu oni da vide. Mi smo stajali kod bazena, nastavili smo da se ljubimo, pa smo tražili Boru u rehabu da se zezamo. Ljubili smo se i to je to, ja sam ga pitala da li se seća, rekao je da se svega seća - rekla je Jovana.

Asmin napokon poljubio Maju Nakon što su se ugasila svetala u spavaćoj sobi, Asmin Durdžić je zvao Maju Marinković da sedne kraj njenog kreveta kako bi joj rekao nešto u poverenju. Nakon što je Maja došla, on je krenuo da joj šapne nešto, pa je iskoristio priliku i poljubio je u obraz, što je Maji zasmetalo.

Autor: R.L.